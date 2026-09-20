La producción bonaerense muestra signos de una recuperación desigual

La actividad productiva de la provincia de Buenos Aires atraviesa una etapa de recuperación con comportamientos muy diferentes según cada sector. Los últimos datos oficiales muestran avances importantes en algunas ramas industriales y agroindustriales, pero también retrocesos en actividades de peso para la economía bonaerense, como la fabricación de automóviles, la producción de cemento, la faena bovina y las capturas pesqueras.

El panorama surge del informe Datos Productivos de la Provincia de Buenos Aires, elaborado por la Dirección Provincial de Estadística, que reúne información disponible al 27 de agosto pasado. En el caso de la industria manufacturera, el Índice de Producción Industrial Manufacturero bonaerense (ISIM-PBA) registró en mayo una suba de 1,4% respecto del mismo mes de 2025. En el acumulado de los primeros cinco meses del año, el incremento llegó al 3%. Además, frente a abril, el índice desestacionalizado avanzó 0,4%.

La evolución mensual del indicador muestra, sin embargo, que la recuperación no fue lineal. Después de las caídas registradas en enero y febrero, con retrocesos interanuales de 1,3% y 1,2%, respectivamente, marzo marcó un salto de 13,5%. En abril el crecimiento fue de 2,5% y en mayo alcanzó el 1,4%. El acumulado pasó de una caída de 1,3% al comienzo del año a una expansión de 3% en mayo.

Siderurgía y campo

Uno de los sectores industriales con mejor desempeño fue la siderurgia. La producción bonaerense de hierro primario alcanzó en julio 155.536 toneladas, un 17,5% más que en el mismo mes del año pasado. En los primeros siete meses se produjeron 1.414.178 toneladas, con una mejora interanual de 14,2%.

El acero crudo también mostró una evolución positiva. En julio se fabricaron 273.490 toneladas, un 11,9% más que en igual mes de 2025. El acumulado enero-julio llegó a 1.784.624 toneladas, con una expansión de 9,9%.

De esta manera, la actividad siderúrgica aparece entre las ramas industriales con mayor crecimiento en el período relevado.

La agroindustria presenta otro de los puntos de crecimiento. La molienda de soja llegó en julio a 108.457 toneladas, un 5,3% más que un año atrás. Entre enero y julio, el volumen acumulado alcanzó 623.401 toneladas, con una mejora del 12%.

La molienda de girasol también registró números positivos. En julio alcanzó 282.570 toneladas, un 9,5% más que en el mismo mes de 2025. En los primeros siete meses acumuló 1.421.094 toneladas, un 12,2% por encima del mismo período del año anterior.

La elaboración de aceites siguió una tendencia similar. La producción de aceite de soja alcanzó 17.384 toneladas en julio, un 7,4% más interanual, mientras que el acumulado enero-julio llegó a 96.367 toneladas, un 11,9% más. En aceite de girasol, la producción de julio fue de 128.526 toneladas, un 4,1% superior a la de un año atrás, y el acumulado llegó a 644.221 toneladas, con un crecimiento del 9,7%.

Dentro de la cadena oleaginosa aparecen además algunos de los incrementos porcentuales más elevados del informe. La producción de expellers de soja aumentó 13,4% en julio y acumuló una mejora de 23,5% en siete meses, con 306.421 toneladas. En el caso de los expellers de girasol, el salto fue mucho mayor: 63,6% interanual en julio y 109,8% en el acumulado enero-julio, que llegó a 36.323 toneladas.

Los pellets de girasol también mostraron una expansión significativa. La producción de julio alcanzó 130.746 toneladas, un 20,9% más que un año atrás, mientras que el acumulado de los primeros siete meses fue de 650.454 toneladas, con una suba de 18,8%. Los pellets de soja, en tanto, registraron una leve baja de 0,6% interanual en julio, aunque el acumulado mantuvo una expansión de 12,4%, con 205.186 toneladas.

El comportamiento del complejo agroindustrial contrasta con el de otras actividades primarias. La producción transportada de minerales totalizó 1.554.584 toneladas en julio, un 5,7% menos que en igual mes de 2025. En los primeros siete meses del año llegó a 9.882.932 toneladas, lo que representó una caída acumulada de 1%.

En la industria alimenticia también hay diferencias marcadas. La molienda de trigo pan alcanzó 261.348 toneladas en julio, con una caída interanual de 11,1%. En el acumulado enero-julio se ubicó en 1.784.059 toneladas, un 5% menos que en el mismo período de 2025.

En el complejo cárnico, la evolución fue dispar. La faena bovina alcanzó 556.710 cabezas en julio, un 12,6% menos que un año antes. En los primeros siete meses se contabilizaron 3.668.006 cabezas, con una caída acumulada de 9,3%.

El sector porcino mostró, en cambio, una expansión. En julio se faenaron 394.652 cabezas, un 9,2% más que en el mismo mes de 2025. El acumulado enero-julio llegó a 2.644.836 cabezas, un 11,3% por encima del mismo período del año pasado.

La actividad avícola volvió a ubicarse en terreno negativo. La faena alcanzó 20.103.036 cabezas en julio, un 15,1% menos que un año atrás. En los primeros siete meses del año totalizó 143.142.869 cabezas, con una disminución interanual de 5,7%. La pesca también mostró una baja. Las capturas desembarcadas en los puertos bonaerenses sumaron 32.791 toneladas en julio, un 13,8% menos que en julio de 2025. En el acumulado enero-julio alcanzaron 225.931 toneladas, con una disminución de 13%.

Inquietud por los autos

Uno de los principales puntos de preocupación dentro de la industria es el sector automotor. La producción total de vehículos llegó a 24.092 unidades en julio, un 6,6% menos que en igual mes del año anterior. Entre enero y julio se fabricaron 182.463 unidades, un 15,5% menos que en el mismo período de 2025.

La composición de la producción permite observar, además, un cambio marcado entre automóviles y utilitarios. En julio se fabricaron 17.814 vehículos utilitarios, que representaron el 73,9% del total, frente a 6.278 automóviles, que concentraron el 26,1%.

Los utilitarios muestran un comportamiento bastante más estable. En julio la producción cayó 2,5% interanual, pero el acumulado de los primeros siete meses registró un incremento de 0,8%, con 139.248 unidades. El mayor retroceso aparece en los automóviles. En julio se fabricaron 6.278 unidades, un 16,6% menos que un año atrás. El acumulado enero-julio fue de apenas 43.215 unidades, lo que implicó una caída interanual de 44,4%.

Otros índices

La construcción también exhibe señales de menor actividad. La producción de cemento alcanzó 487.337 toneladas en julio, un 6,4% menos que en el mismo mes de 2025. En los primeros siete meses se produjeron 3.162.710 toneladas, un 4,3% menos que en igual período del año pasado.

El despacho de cemento, indicador que permite observar el movimiento del producto hacia el mercado, tuvo una trayectoria similar. En julio se despacharon 344.347 toneladas, un 7% menos interanual. En el acumulado enero-julio se contabilizaron 2.248.383 toneladas, con una baja de 2,4%.

La energía ofrece otro cuadro de contrastes. La demanda eléctrica bonaerense alcanzó 5.242 GWh en julio, un 0,5% menos que en el mismo mes de 2025. Sin embargo, en los primeros siete meses del año el consumo acumulado llegó a 32.755 GWh, un 1,2% más interanual.

En los combustibles, la producción de gasoil común llegó en junio a 427.383 m³, un 6,1% más interanual. El acumulado del primer semestre fue de 2.520.690 m³, con una mejora de 0,4%. El gasoil ultra tuvo una evolución mucho más marcada: alcanzó 390.196 m³ en junio, un 13,5% más que un año antes, y acumuló 2.348.822 m³ en el semestre, con un incremento de 34,2%.

La nafta súper, por el contrario, registró una baja mensual de 10,1% en junio, aunque el acumulado del primer semestre todavía mostró una mejora de 0,6%, con 2.465.757 m³ producidos. La nafta ultra tuvo un comportamiento más favorable: 159.982 m³ en junio, un 10,2% más interanual, y 1.015.598 m³ acumulados, un 14,9% más.

En cambio, el consumo de gas natural por parte de la industria continúa en niveles inferiores a los del año anterior. En junio se entregaron 289 millones de m³ de 9.300 kcal a usuarios industriales, un 9,8% menos que en junio de 2025. En el primer semestre el volumen llegó a 1.913 millones de m³, con una caída interanual de 19,5%.

El conjunto de indicadores deja así una fotografía heterogénea de la economía productiva bonaerense. Mientras la siderurgia y varias ramas de la agroindustria registran fuertes incrementos, otras actividades industriales mantienen niveles inferiores a los de 2025. La recuperación del índice industrial general convive con caídas pronunciadas en sectores como automóviles, cemento y algunas actividades agroalimentarias.

Los números también muestran que dentro de una misma cadena productiva pueden convivir resultados opuestos. En el complejo automotor, por ejemplo, la producción total cayó 15,5% en siete meses, pero los utilitarios acumularon una mejora de 0,8%, mientras que los automóviles retrocedieron 44,4%. En el agroindustrial, la molienda de soja y girasol avanzó, al igual que sus derivados, aunque la molienda de trigo pan se contrajo.

Con este escenario, los datos oficiales de agosto muestran una economía bonaerense que no presenta una evolución uniforme. El crecimiento acumulado de la industria manufacturera constituye una señal positiva, pero su magnitud se explica por una combinación de sectores en expansión y otros que todavía permanecen por debajo de los registros del año anterior. La siderurgia y el procesamiento de oleaginosas aparecen entre los principales motores de los indicadores positivos, mientras la industria automotriz, el cemento, la faena bovina, la actividad pesquera y el consumo industrial de gas muestran retrocesos relevantes.