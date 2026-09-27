La Provincia perdió más de 106.000 empleos registrados en tres años

El Observatorio Económico de la Provincia de Buenos Aires del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) publicó su informe sobre la evolución de los indicadores socioeconómicos bonaerenses con datos actualizados a agosto de 2026. El trabajo toma principalmente como referencia noviembre de 2023, el mes previo al cambio de administración nacional, y compara la evolución provincial con la registrada en el conjunto del país.

Uno de los datos centrales corresponde al mercado laboral. Entre noviembre de 2023 y mayo de 2026, la cantidad de trabajadores registrados en unidades productivas de la provincia pasó de 2.866.321 a 2.760.185, lo que representa una pérdida de 106.136 puestos de trabajo, equivalente a una caída del 3,7%. En todo el país se perdieron 411.613 empleos registrados durante el mismo período, por lo que Buenos Aires concentró el 25,8% de las bajas.

El deterioro también se refleja en los indicadores generales del mercado de trabajo. En el primer trimestre de 2026, la desocupación alcanzó el 9,7% en la Provincia, frente al 7,8% nacional. La subocupación bonaerense llegó al 12,1%, mientras que los ocupados que buscan otro empleo representaron el 15,8%.

Otro de los datos destacados por el CEPA es la reducción del número de unidades productivas. Desde noviembre de 2023 hasta mayo de 2026, la Provincia pasó de 153.497 a 145.032 empresas registradas, lo que significa el cierre de 8.465 unidades productivas, una contracción del 5,5%.

El informe calcula que esto equivale a más de ocho empresas por día. En todo el país desaparecieron 30.633 unidades productivas durante el mismo período y el 27,6% de esos cierres correspondió al territorio bonaerense.

El CEPA señala que el fenómeno atraviesa distintas escalas y actividades, desde pequeños comercios hasta establecimientos industriales, y advierte que el cierre de empresas implica también la pérdida de capacidades productivas, inversiones, empleos y vínculos con proveedores y economías locales.

cuatro de cada diez máquinas permanecen ociosas

El panorama industrial también muestra dificultades. La utilización de la capacidad instalada de la industria nacional se ubicó en 59,1% en junio de 2026, lo que significa que alrededor de cuatro de cada diez máquinas permanecieron sin utilizar.

Algunos sectores operaron incluso muy por debajo de ese promedio: caucho y plástico utilizó el 41% de su capacidad; metalmecánica, excluyendo automotores, el 41,5%; la industria automotriz, el 45,5%; y textiles, el 46,6%.

En territorio bonaerense, la actividad industrial acumuló una caída desestacionalizada del 1,1% entre noviembre de 2023 y mayo de 2026. Si se toma el promedio de todo el período comprendido entre diciembre de 2023 y mayo de 2026, la actividad industrial de la Provincia se mantuvo un 6% por debajo del nivel de noviembre de 2023.

Fuerte caída del consumo

El informe también registra un marcado retroceso del consumo. En junio de 2026, las ventas reales de supermercados se ubicaron 17,1% por debajo de noviembre de 2023 en la provincia de Buenos Aires. En el GBA, la contracción alcanzó el 19,4%, mientras que a nivel nacional fue del 15,4%.

La comparación entre los primeros seis meses de 2024 y el mismo período de 2026 arroja una caída real de las ventas de supermercados del 14,9% en la Provincia, frente al 12,5% registrado en todo el país.

Según el resumen ejecutivo del estudio, la retracción también alcanzó a los centros de compras, donde el consumo del GBA se encontraba en junio un 23,8% por debajo de noviembre de 2023.

En agosto, la inflación mensual fue del 1,6% en el GBA y del 1,7% a nivel nacional.

En los primeros ocho meses de 2026 acumuló 21,4% y 21,3%, respectivamente. En términos interanuales, alcanzó el 33,7% en el GBA y el 33,5% en el conjunto del país.

Sin embargo, el CEPA pone el foco en la evolución de los servicios públicos. La canasta de agua, electricidad, gas y transporte del AMBA alcanzó en agosto los $289.622 mensuales, equivalente al 13,9% del salario promedio bonaerense utilizado en el informe.

En diciembre de 2023 representaba el 5,1%.

Durante ese período, la canasta de servicios públicos aumentó 944%, mientras que el salario promedio considerado por el estudio creció 286%. El gas natural acumuló un incremento del 2.071%; el transporte, del 1.442%; el agua, del 544%; y la electricidad, del 501%.

En el primer trimestre de 2026, la brecha de informalidad alcanzó 6,2 puntos porcentuales en los aglomerados bonaerenses, frente a 4,6 puntos a nivel nacional, con una mayor informalidad entre las mujeres.

A esto se suma la pérdida de 8.556 puestos registrados en casas particulares en la Provincia entre noviembre de 2023 y mayo de 2026, casi tres de cada diez bajas registradas en esa actividad en todo el país.

Finalmente, el CEPA informó que entre enero y agosto de 2026 las transferencias por coparticipación hacia la provincia de Buenos Aires acumularon una caída real interanual del 0,9%. A su vez, la recaudación provincial registró una contracción real cercana al 3% entre enero y julio.

El relevamiento muestra así un escenario atravesado por la pérdida de empleo registrado, el cierre de empresas, menores niveles de actividad industrial y consumo, junto con un fuerte incremento del peso de los servicios públicos sobre los ingresos de los hogares bonaerenses.

La actividad industrial acumuló una caída desestacionalizada del 1,1 por ciento