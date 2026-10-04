La Región Capital mueve el 6 por ciento de la economía bonaerense

La Plata concentra casi siete de cada diez pesos del valor agregado regional, mientras Ensenada y Berisso reúnen el principal núcleo industrial. En la última década crecieron con fuerza Magdalena, Punta Indio y Brandsen, pero la economía regional cayó 0,8% por el retroceso de los dos municipios industriales. Servicios, salud, comercio, educación e hidrocarburos explican buena parte de la estructura actual.

La Región Capital de la provincia de Buenos Aires atraviesa una transformación de su estructura productiva. El conjunto formado por La Plata, Berisso, Ensenada, Brandsen, Magdalena y Punta Indio generó en 2025 el 6,03% del valor agregado bruto (VAB) de las cadenas productivas bonaerenses, aunque en la última década perdió 0,071 puntos porcentuales de participación dentro de la economía provincial.

El dato resume una economía con dos perfiles. Por un lado, aparece un núcleo urbano de servicios, con fuerte presencia de salud, educación, comercio y actividades financieras, concentrado sobre todo en La Plata. Por otro, existe un polo industrial y portuario asentado en Ensenada y Berisso, con hidrocarburos, aluminio, siderurgia y automotriz. A ese esquema se suma el perfil agropecuario y de servicios rurales de Brandsen, Magdalena y Punta Indio.

Un estudio del Laboratorio de Desarrollo Sectorial y Territorial de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNLP analiza 63 cadenas productivas y mide su valor agregado sin el efecto de la inflación, con base en información sobre el empleo y datos agropecuarios oficiales.

La distribución del peso económico tampoco es pareja. La Plata explica el 69% del VAB regional; Ensenada aporta el 17,2% y Berisso el 8,1%. Entre los tres concentran el 94,3% de toda la actividad productiva incluida en el estudio. Brandsen representa el 3,29%, Magdalena el 1,42% y Punta Indio el 0,94%. Los tres municipios de menor tamaño suman 5,7% del VAB regional.

Por esa concentración, la evolución de Ensenada y Berisso tiene un efecto muy fuerte sobre el conjunto. Entre 2016 y 2025 la economía de la Región Capital registró una caída acumulada de 0,82%. La Plata tuvo un crecimiento de apenas 0,3%, Ensenada retrocedió 5,2% y Berisso cayó 6,1%. En sentido contrario, Brandsen creció 6,3%, Magdalena 12,6% y Punta Indio 13,3%.

Ensenada restó 0,94 puntos porcentuales al resultado regional y Berisso otros 0,52. Entre ambos quitaron 1,46 puntos, más que la caída total de la Región Capital. La Plata aportó 0,18 puntos; Brandsen 0,19, Magdalena 0,16 y Punta Indio 0,11.

La Plata: el gran centro de servicios

La Plata funciona como el principal centro económico de la Región Capital por escala. Su 69% del VAB regional la coloca muy por encima del resto. Entre 2016 y 2025, sin embargo, el valor agregado de sus cadenas aumentó apenas 0,3%.

La estructura regional ayuda a explicar ese resultado. Servicios pasó de 41,6% del VAB en 2016 a 43% en 2025, mientras la industria manufacturera bajó de 28,5% a 26,4%. Por cadenas, Comercio representa 17,14% del VAB; Educación 14,84%; Salud 14,34% e Hidrocarburos 12,63%. Las cinco primeras cadenas explican 65% del VAB y las diez primeras, 81%.

La estructura combina una fuerte concentración de actividades terciarias con una base industrial que, aunque menor en términos relativos, conserva un peso decisivo en determinados segmentos.

Ensenada: industria y repunte de hidrocarburos

Ensenada es el segundo municipio por peso económico, con 17,24% del VAB regional. Su perfil está asociado al polo industrial y portuario, con hidrocarburos como una de las cadenas centrales.

En la última década el VAB cayó 5,2% y perdió 0,80 puntos de participación regional. La baja se explicó por Hidrocarburos, Construcción y Automotriz; y la primera restó 0,54 puntos a la incidencia regional.

Entre 2023 y 2025 Ensenada aumentó su VAB 5,8%, el mayor registro entre los seis municipios, con impulso de Hidrocarburos, que aportó 1,47 puntos porcentuales al crecimiento regional.

El dato permite observar el peso que conserva la actividad energética en la economía local y, por extensión, en el resultado de toda la Región Capital.

Berisso: retroceso del entramado productivo

Berisso concentra 8,09% del VAB regional y ocupa el tercer lugar por tamaño económico. Al igual que Ensenada, presentó una caída importante en la última década: 6,1%, con una pérdida de 0,46 puntos en su participación.

La contracción se explicó por los sectores Automotriz y autopartista, Construcción y Comercio, con incidencias regionales de -0,20, -0,14 y -0,12 puntos, respectivamente.

Entre 2023 y 2025 el deterioro continuó, con una caída del VAB de 6,6%. Berisso aparece así como uno de los principales puntos de contracción de la economía regional.

Brandsen: crecimiento de largo plazo

Brandsen representa 3,29% de la economía regional y presenta una estructura distinta de la del eje La Plata-Ensenada-Berisso, con mayor presencia agropecuaria y de servicios rurales.

Entre 2016 y 2025 registró un crecimiento de 6,3%, elevó su participación de 3,07% a 3,29% y aportó 0,19 puntos a la variación regional. En el ranking provincial ocupó el puesto 44 entre los 135 municipios.

Entre 2023 y 2025, sin embargo, el VAB de Brandsen cayó 4,2%.

Magdalena: agro y servicios rurales

Magdalena aporta 1,42% del VAB regional y es uno de los casos de mayor expansión. Entre 2016 y 2025 su economía creció 12,6%, elevó su participación de 1,25% a 1,42% y aportó 0,16 puntos a la variación regional.

El resultado la ubicó en el puesto 16 entre los 135 municipios bonaerenses. Su estructura se vincula con actividades agropecuarias y servicios rurales, una configuración distinta de la del eje urbano-portuario.

Pero entre 2023 y 2025, Magdalena bajó 0,6%.

Punta Indio: el mayor crecimiento

Punta Indio es el municipio de menor peso relativo, con 0,94% del VAB. Al mismo tiempo, fue el de mayor crecimiento acumulado entre 2016 y 2025: 13,3%. Su participación pasó de 0,83% a 0,94% y aportó 0,11 puntos a la variación del conjunto.

El resultado lo ubicó en el puesto 15 entre los 135 municipios bonaerenses. Su estructura tiene mayor presencia de actividades agropecuarias y servicios rurales.

Entre 2023 y 2025 también creció 5,6%, segundo registro de la Región detrás de Ensenada.

Qué actividades ganaron y cuáles perdieron peso

Servicios pasó de 41,6% del VAB en 2016 a 43% en 2025, mientras la industria manufacturera perdió 2,1 puntos y quedó en 26,4%. La construcción bajó de 5,4% a 4,9%, energía pasó de 3,7% a 4,5% y el sector primario avanzó de 2% a 2,5%.

Entre las cadenas que más aportaron al crecimiento acumulado aparecen Salud, con una incidencia de 0,47 puntos porcentuales; Triguera, con 0,39; Aluminio, con 0,23; Software y servicios informáticos, con 0,20; y Servicios financieros, con 0,17. También tuvieron aportes positivos Turismo, Investigación y Desarrollo, Girasol y Medicamentos.

En el otro extremo, Construcción restó 0,68 puntos; Automotriz y autopartista, 0,64; Hidrocarburos, 0,32; Bienes de capital, 0,30; Siderurgia, 0,29 y Láctea, 0,25. La construcción y la industria automotriz aparecen así entre los principales factores de pérdida de actividad regional en la década.

Entre 2023 y 2025, Hidrocarburos aportó 1,47 puntos al resultado regional y Servicios financieros 0,61. Turismo sumó 0,28, mientras Comercio restó 0,60, Educación 0,59 y Construcción 0,54.

La radiografía de 2025 muestra una Región Capital que conserva una combinación singular de servicios y actividad industrial. Su participación provincial resulta especialmente elevada en Aluminio, donde concentra 80,2% del VAB bonaerense de esa cadena; en Hidrocarburos, con 44,2%; y en Salud, con 13%. También tiene un peso relevante en Educación, Triguera, Servicios financieros y Cuero, marroquinería y calzado.

El resultado general de la década es una contracción de 0,82%, con dos movimientos opuestos: el eje industrial de Ensenada y Berisso perdió actividad, mientras los municipios de menor tamaño ampliaron su peso relativo con tasas superiores al 6% y, en dos casos, superiores al 12%.

La Plata conserva una posición central por su volumen y por la concentración de servicios. Ensenada mantiene un papel industrial con fuerte incidencia de los hidrocarburos, mientras Brandsen, Magdalena y Punta Indio aportan una matriz más ligada al agro y los servicios rurales.

En conjunto, la Región Capital perdió algo de participación dentro de la economía bonaerense, pero el informe señala que el principal factor fue un crecimiento inferior al de la Provincia dentro de las mismas cadenas productivas. El resultado deja una fotografía de una economía con un núcleo industrial de gran peso específico, pero con una participación creciente de los servicios y una mayor presencia relativa de los municipios agropecuarios.