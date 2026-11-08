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Transferencias automáticas

Las provincias siguen en rojo

Por Redacción

El conjunto de las provincias y CABA recibió en octubre un leve alivio en las transferencias automáticas -en concepto de coparticipación, leyes especiales y compensaciones-, según relevaron distintas consultoras económicas.

Estos recursos que la Nación distribuye a las respectivas jurisdicciones alcanzaron los $ 7,31 billones, frente a los $ 5,48 billones enviados durante el mismo período de 2025. Esto implica un incremento real interanual de 0,5%, suponiendo una inflación de 1,8% en octubre. La dispersión habría sido de dos puntos porcentuales entre Santa Cruz, con la mayor suba (+1,6%), y Buenos Aires, con la mayor caída (−0,4%).

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