Los patentamientos crecieron en cifras de dos dígitos para septiembre

La venta de motos 0 km creció 35,1% interanual, al patentarse 80.113 unidades en septiembre, y avanzó 7,1% frente a agosto, según informó la División Motovehículos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA). En tanto, el patentamiento de autos subió más de un 10% mensual durante el mismo mes, hasta las 49.814 unidades, pero cayó 11,4% interanual.

En motos, el avance interanual del noveno mes del año implicó que se vendieran 20.800 unidades más, ya que las motos patentadas en septiembre de 2025 habían sido 59.313. Mientras que la suba mensual se dio ante las 74.828 unidades vendidas en agosto, lo que significa que se comercializaron 5.285 motos más.

De esta forma, en los nueve meses acumulados del año se patentaron 668.077 unidades, esto es un 40,7% más que en el mismo período de 2025, en el que se habían registrado 474.836 motovehículos.

En cuanto a la participación, se observan dos cambios con respecto a agosto en los primeros puestos. Honda siguió liderando cómodo el mercado con 16.498 unidades, seguida ahora por Motomel que, con 9.848, sube una posición y deja tercera a Gilera, con 9.670, en una disputa muy pareja que lleva meses alternando ambas en esas posiciones.

Por detrás quedó Keller, que había estado segunda en junio y ahora sigue cuarta por tercer mes seguido, con 7.102 unidades, y la otra novedad de septiembre es que Corven, con 6.952 unidades, se volvió a meter en el top five, y dejó a Zanella en el sexto escalón, con 6.770.

No se observan cambios en el modelo más patentado, sigue en el primer puesto la Honda Wave 110S, con 8.718 motos, seguida por la Gilera Smash, con 6.905, tercera continúa la Keller KN 110-8, con 5.906, y al igual que el mes pasado, la Motomel B110, con 5.635, en la cuarta posición, y la Corven Energy 110 con 3.716, completaron el top cinco del mes.

AUTOS

El patentamiento de autos subió más de un 10% mensual durante septiembre, hasta las 49.814 unidades, pero cayó 11,4% interanual, según informó la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA).

El descenso de septiembre respecto al mismo mes de 2025 significó que se vendieron 6.427 vehículos menos que los 56.241 registrados hace un año. En la comparación mensual se produjo un declive del 10,7%, ya que en agosto se habían patentado 45.003 rodados.

De esta forma, en los nueve meses acumulados del año se patentaron 435.493 unidades, lo que representa un 13% menos que en el mismo período de 2025, en el que se habían registrado 500.497 vehículos, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas.

Al analizar la performance del mes pasado, el presidente de ACARA, Sebastián Beato, sostuvo que “la desaceleración del mercado, que venía mencionando los meses pasados, se detuvo y se puede observar ahora un cambio de tendencia, un momento muy esperado por toda la cadena de valor que ha venido haciendo un esfuerzo grande para minimizar los efectos de esa realidad”.

Asimismo, remarcó que “el mercado automotor argentino atraviesa un cambio en su composición, con menos producción nacional y más importados que llegan al 70% de las unidades, debido a una mayor apertura comercial y el ingreso de nuevas marcas, especialmente las asiáticas”.

De cara a lo que viene, Beato expresó que “la parte más difícil ha quedado atrás y ahora podemos tener un final de año en crecimiento que nos dé un buen impulso para empezar a visualizar un 2027 mejor que este”.

Entre las marcas, Toyota lideró nuevamente en el noveno mes del año con 7.820 unidades vendidas, seguida por Fiat (5.447) y Volkswagen, que completó el podio (5.321). Por detrás aparecen Ford (4.997), Chevrolet (4.069), Renault (3.629), Peugeot (2.433), Citroën (1.597), ByD (1.584) y Nissan (1.185).

En relación con los modelos, el liderazgo de patentamientos en septiembre siguió siendo de la Toyota Hilux con 3.036 unidades, seguida por la Ford Ranger con 2.221 unidades patentadas, y el podio lo completó la Ford Territory con 1.975 unidades registradas.

El mercado automotor argentino atraviesa un cambio en su composición