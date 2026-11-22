La economía argentina profundiza su funcionamiento a dos velocidades. Mientras el sector energético y los complejos productivos con orientación exportadora sostienen buena parte de la actividad, las ramas industriales vinculadas con el consumo interno, la construcción y el comercio todavía no consiguen dejar atrás la contracción. La distancia entre ambos grupos expone una divergencia cada vez más marcada: los sectores que dependen de la demanda global encuentran condiciones para crecer, pero aquellos que necesitan una recuperación del poder adquisitivo de los hogares continúan bajo presión.

El último adelanto de indicadores sectoriales de noviembre de Qualy Consultora muestra con claridad ese comportamiento dispar. El petróleo y el gas se afirman como el principal sostén de la economía, con una producción de crudo que creció 15,1% interanual en septiembre y un incremento de 16,1% en el acumulado de los primeros nueve meses del año. En el extremo opuesto, la industria manufacturera registra una caída interanual del 1,8% en septiembre y acumula un retroceso del 2,6% durante 2026. Si la comparación se realiza con 2023, la distancia es todavía mayor: la producción fabril se encuentra 11,8% por debajo de aquel nivel.

El informe también advierte que las señales de estabilización que aparecen en algunas mediciones mensuales todavía no alcanzan para hablar de una recuperación extendida. El Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) registró en agosto una mejora desestacionalizada del 0,1% respecto de julio, aunque la comparación interanual mostró una caída del 1,7%. En el acumulado del año, el indicador conserva una suba del 1,2%, pero ese resultado convive con fuertes diferencias entre actividades.

La industria ofrece un ejemplo de esa dualidad. El Índice de Producción Industrial Manufacturero (IPI) mostró en septiembre un avance mensual desestacionalizado del 0,7%, un dato que interrumpió la secuencia de retrocesos de los meses anteriores. Sin embargo, la comparación con septiembre de 2025 todavía arroja una baja del 1,8%. El saldo acumulado también permanece en terreno negativo y refleja que el repunte puntual no alcanza para revertir el deterioro previo.

Fuertes diferencias

Detrás del promedio general aparecen diferencias profundas entre ramas. Los sectores con mayor exposición al mercado interno, en particular los bienes durables y aquellos que requieren decisiones de inversión de los hogares y las empresas, enfrentan un escenario más complejo. La maquinaria y equipo registra una contracción acumulada del 35,2% frente a 2025 en la medición sectorial que presenta el informe. También sobresalen las caídas de otros equipos, aparatos e instrumentos, con un retroceso del 25,6%, los productos de metal, con una baja del 25,6%, y los productos de caucho y plástico, con una merma del 21,3%.

La indumentaria, el cuero y el calzado tampoco consiguen recuperar terreno. La menor capacidad de compra de las familias limita la salida de mercadería y obliga a las empresas a trabajar con niveles de actividad inferiores. En cambio, las ramas con mayor inserción externa o vinculadas con la provisión de insumos intermedios muestran un desempeño relativamente más favorable. Los alimentos y bebidas, los productos minerales no metálicos y las sustancias y productos químicos aparecen entre los rubros que aportan mayor resistencia dentro del entramado fabril.

Las tarifas de energía y los fletes logísticos presionan sobre los márgenes de rentabilidad

A las dificultades de la demanda se suman los costos de producción. Las tarifas de energía y los fletes logísticos presionan sobre los márgenes de rentabilidad, mientras que la recuperación de los ingresos de los hogares todavía no ofrece un impulso suficiente para ampliar las ventas. La mayor previsibilidad en la provisión de insumos y cierta regularización de las cadenas de pago aportan algo de alivio, aunque la industria continúa a la espera de una mejora más firme del mercado doméstico.

Hay otro aspecto que permite dimensionar la profundidad de esta brecha: la diferencia entre una mejora estadística de la actividad y una recuperación efectiva de la economía real. Los indicadores desestacionalizados pueden mostrar pequeños avances después de varios meses de retroceso, pero eso no significa que las empresas hayan recuperado sus niveles habituales de producción ni que las familias hayan recompuesto su capacidad de compra. En muchos sectores, la estabilización todavía convive con fábricas que trabajan por debajo de su capacidad, comercios que venden menos unidades y proyectos de inversión que permanecen a la espera de mejores condiciones.

Crecimiento y consecuencias

Esta situación también plantea interrogantes sobre la composición del crecimiento. Una economía que encuentra sus principales motores en actividades intensivas en capital y orientadas a la exportación puede mejorar sus cuentas externas y generar ingresos de divisas, pero ese proceso no necesariamente produce una expansión inmediata y homogénea del empleo. La industria manufacturera, el comercio y la construcción tienen una incidencia directa sobre una extensa red de proveedores, trabajadores y pequeñas empresas. Por eso, la prolongación de su debilidad puede tener consecuencias que exceden los resultados individuales de cada actividad.

La velocidad de recuperación del mercado interno dependerá de varias condiciones que todavía no terminan de consolidarse. La recomposición de los salarios reales, una mayor disponibilidad de financiamiento y la recuperación de la confianza de los consumidores aparecen como factores centrales para reactivar las compras de bienes durables, la demanda de materiales y las ventas comerciales. También será determinante la evolución de los costos operativos, en particular de la energía y el transporte, que condicionan la competitividad de las empresas locales frente a los productos importados.

En ese contexto, el crédito constituye una variable clave. Su expansión podría facilitar el acceso de los hogares a vehículos, electrodomésticos y viviendas, además de permitir que las empresas financien capital de trabajo y nuevas inversiones. Sin embargo, mientras las condiciones de financiamiento no alcancen a una proporción más amplia de consumidores y productores, su capacidad para impulsar la actividad seguirá siendo limitada.

La economía enfrenta así una etapa en la que el ordenamiento de las variables macroeconómicas necesita traducirse en resultados concretos sobre la producción y los ingresos. El crecimiento energético y la ampliación de la infraestructura exportadora representan una base importante para mejorar la generación de divisas y ampliar la capacidad productiva nacional. Pero la sustentabilidad de esa expansión también dependerá de que otros sectores puedan recuperar dinamismo.

Los números de septiembre y octubre dejan una conclusión: la economía no está detenida en su conjunto, pero tampoco atraviesa una recuperación generalizada.

Hay actividades que ya encontraron una fuente de crecimiento y otras que todavía dependen de una demanda interna que no logra despegar. La posibilidad de reducir esa distancia será uno de los factores que definirá la calidad de la recuperación y determinará si el crecimiento de los sectores más competitivos consigue extenderse al conjunto del aparato productivo.