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A TRAVÉS DE EDENOR

Manzano desembarca en Shell

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Por Redacción

La empresa Edenor, uno de cuyos principales accionistas es el empresario José Luis Manzano, generó un nuevo movimiento en el mercado energético al oficializar la adquisición del 20% del capital social y votos de Latam Downstream Holdings Ltd. (LTDH), la sociedad controlante de las firmas dedicadas al negocio de refinería y comercialización de combustibles bajo la marca Shell, por un monto aún no revelado.

Fuentes de la compañía explicaron que la idea de la operación es iniciar el proceso para desarrollar la principal plataforma nacional de carga eléctrica. La operación se hizo a través de Edenor Inversiones.

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