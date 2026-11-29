La Secretaría de Agricultura Ganadería y Pesca informó que, entre enero y octubre de 2026, el peso promedio de faena de la res bovina alcanzó los 241 kilos, el nivel más alto registrado en más de un siglo y un “hito histórico” para el sector marcado por demanda de animales más pesados para el segmento exportador, así como, por el clima favorable para la producción de forraje y la eficiencia en la capacidad productiva de los ganaderos.

Al analizar la serie del 2016 al 2026, se evidencia una faena acumulada de 10,24 millones de cabezas desde enero a octubre de 2026, dominada por un proceso de retención de hembras. En términos de volumen, la producción cárnica totalizó 2,46 millones de toneladas.

En cuanto a la desagregación por sexo y edad, los machos registraron un incremento acumulado de 23 kg entre 2017 y 2026, pasando de 237 kg a 260 kg.

Por su parte, las hembras evidenciaron un incremento de 7,6 kg en el mismo intervalo temporal, elevándose de 211 kg a 218 kg.

Al contrastar con los registros de 2023, año en que la mayor participación de hembras y de vacas tipificadas como D y E liberadas de restricciones redujo el peso promedio a 205 kg, el peso actual de las hembras muestra una recuperación de 13 kg.

En tanto, la participación de las hembras en la faena total se ubicó en el 45,7% durante 2026, ubicándose por debajo del 47,3% observado en 2025 y del máximo de 48,7% registrado en 2019.

DESTINO DEL GANADO

Por otro lado, al observar el destino comercial declarado en los resultados de faena se evidencia una marcada segmentación estructural.

Del total de las cabezas faenadas, el 43% corresponde a animales con destino declarado de exportación, que opera con hacienda pesada que promedia los 274 kg (integrada por novillos, novillitos y vacas), y por esta razón, esta faena genera el 49% de la carne total producida.

En tanto, el 57% restante de la faena se orienta al consumo interno, abasteciéndose fundamentalmente de hacienda liviana con un promedio de 216 kg (conformada por novillitos y vaquillonas), que representa el 51% de la carne generada.