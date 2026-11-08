Menos aportes y recaudación

“Este modelo generó 500.000 puestos de trabajo en el sector privado”, dijo el presidente Javier Milei en un evento de la Fundación Libertad y Progreso. El Gobierno sostiene que durante la actual gestión se crearon más puestos de trabajo de los que se perdieron.

El resultado cambia según el tipo de empleo. Entre el cuarto trimestre de 2023 y el segundo trimestre de 2026, se perdieron 260.000 asalariados privados formales, que en julio de este año cobraron un salario promedio de casi $ 1.860.000. Asimismo, se sumaron 490.000 cuentapropistas informales.