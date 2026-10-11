Messi se alejó de la Selección, pero no deja de expandir sus negocios

El partido de despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina, que se realizó ante Benín, marca el cierre de una etapa de 21 años con la camiseta albiceleste, pero coincide con una etapa de expansión de sus actividades empresariales que abarca hoteles, inmuebles, gastronomía, indumentaria, bebidas, tecnología, contenidos y clubes de fútbol. Mientras continúa su carrera en Inter Miami, el futbolista desarrolló en los últimos años una estructura de negocios distribuida entre diferentes países.

Según cálculos elaborados por medios y sitios especializados, su patrimonio se ubica entre U$S850 millones y U$S1.100 millones. Forbes calculó que Messi generó más de U$S1.800 millones durante su carrera entre salarios, contratos comerciales y otros negocios.

En 2025, sus ingresos fueron estimados en unos U$S135 millones: alrededor de U$S60 millones correspondieron al salario y compensaciones vinculadas con Inter Miami, mientras que otros U$S75 millones provinieron de contratos publicitarios y patrocinios.

La llegada de Messi a Estados Unidos en 2023 también tuvo un componente empresarial. Su acuerdo con Inter Miami contempló, además de la remuneración deportiva, una posibilidad de adquirir hasta un 10% de participación en la propiedad del club. El contrato fue extendido en octubre de 2025 hasta el final de la temporada 2028.

De concretarse la participación prevista, Messi podría mantener una posición accionaria en la franquicia incluso después de finalizar su carrera como futbolista profesional. Las estimaciones citadas ubican el valor potencial de esa participación entre U$S100 millones y U$S150 millones, dependiendo de la valuación del club.

OPCIONES

La decisión de instalarse en Miami llegó después de que el futbolista evaluara otras alternativas, entre ellas una oferta de Arabia Saudita que, según Forbes, podía alcanzar los U$S400 millones anuales. El acuerdo con Inter Miami incorporó, en cambio, una estructura comercial vinculada con la franquicia y con el desarrollo de la MLS.

La hotelería es uno de los principales negocios desarrollados alrededor de la marca Messi. El futbolista participa en MiM Hotels, una cartera que reúne seis establecimientos ubicados en Sitges, Ibiza, Mallorca, Baqueira, Sotogrande y Andorra.

Desde noviembre de 2025, Meliá Hotels International asumió la gestión de estos hoteles y los incorporó a su línea The Meliá Collection. La asociación entre ambas compañías contempla además una agenda de expansión conjunta.

La participación de Messi en el sector comenzó mientras todavía desarrolla su carrera deportiva y permitió trasladar parte de su actividad empresarial al turismo. Las estimaciones citadas en el material ubican el valor de los negocios hoteleros en más de U$S100 millones.

Otra de las áreas centrales de la estructura patrimonial de Messi es el mercado inmobiliario. A través de Edificio Rostower, el futbolista concentra hoteles, oficinas, locales comerciales y viviendas en Europa.

La sociedad utiliza la figura española de SOCIMI, destinada a compañías cuya actividad principal está vinculada con activos inmobiliarios, especialmente inmuebles destinados al alquiler.

Según las valuaciones citadas en el material, la cartera de Rostower fue estimada en unos U$S232 millones.

La inversión inmobiliaria también se extendió a Rosario. Messi participa junto con Ángel Di María en Carrasco M, un desarrollo residencial ubicado frente al río Paraná que contempla 24 unidades y una inversión estimada en unos U$S7 millones. La obra tiene un plazo previsto de 36 meses y los trabajos preparatorios comenzaron a principios de 2026.

Desde su llegada a Inter Miami, Messi también amplió su cartera de propiedades en el sur de Florida. En septiembre de 2023 compró una mansión frente al agua en Fort Lauderdale por U$S0,75 millones. La vivienda tiene unos 975 metros cuadrados, 10 dormitorios, nueve baños, pileta, cochera y dos muelles.

En octubre de 2026, una sociedad vinculada con su gestor patrimonial adquirió además la propiedad lindera a su residencia principal por U$S8 millones. La operación fue realizada mediante Sadani LLC, el mismo vehículo financiero utilizado para la compra de la mansión de 2023.

La cartera en Florida incluye también: Un departamento en la Porsche Design Tower, adquirido en 2019 por unos U$S5 millones; el noveno piso completo del edificio Regalia, comprado por aproximadamente U$S7,3 millones; dos unidades en Trump Royale; cuatro propiedades en Cipriani Residences Miami, una torre ubicada en Brickell cuya finalización está prevista para 2028.

De esas cuatro unidades, solo se conoció públicamente el precio de una, cercana a U$S7,5 millones. En España, Messi conserva además la vivienda que compró en Castelldefels en 2009, mientras que en Argentina cuenta con una residencia familiar en Funes, cerca de Rosario, conocida como La Fortaleza.

De la milanesa a las bebidas

La gastronomía es otro de los sectores en los que Messi pasó de acuerdos publicitarios a una participación societaria. En 2025 ingresó como socio de El Club de la Milanesa, una cadena argentina que inició un proceso de expansión internacional.

El plan contempla una inversión cercana a U$S6 millones, con nuevos locales en Argentina y España y una planta industrial en Tigre. En julio de 2026, Messi se incorporó como socio igualitario de la compañía.

La nueva planta tendrá unos 5.000 metros cuadrados y permitirá elevar la capacidad productiva de entre 400.000 y 500.000 milanesas mensuales a hasta cinco millones de unidades por mes. El proyecto también incluye una línea de productos congelados para supermercados y otros canales de venta.

En bebidas, Messi desarrolló Más+, una marca de bebidas hidratantes, mientras que su estructura comercial también incluye L10 Wines, vinculada al negocio vitivinícola.

La marca personal constituye otro componente de sus negocios. The Messi Store comercializa prendas y productos asociados con el futbolista y forma parte de una estrategia para llevar su nombre a categorías de consumo diferentes del fútbol.

A ese negocio se sumó Messi Fragrances, que recientemente incorporó la fragancia Messi Night Eau de Parfum. El producto tiene un precio de referencia internacional de unos U$S53, aunque el valor para Argentina depende de impuestos, tipo de cambio, importación y canal de comercialización.

La línea también incluye las fragancias Messi Original, Messi Platinum y Messi Sport.

La diversificación también alcanzó el sector tecnológico y audiovisual. Durante su etapa en Paris Saint-Germain, Messi lanzó Play Time Sports-Tech Hold, una firma con sede en San Francisco orientada a inversiones en compañías vinculadas con tecnología, medios y entretenimiento deportivo.

El objetivo es participar en empresas relacionadas con nuevas formas de consumo de contenidos y productos tecnológicos vinculados con el deporte. A esta estructura se suma 525 Rosario, una productora audiovisual cuyo nombre remite a la ciudad natal del futbolista y que amplía sus actividades hacia los medios y la producción de contenidos.

El fútbol también se convirtió en un área de inversión directa. En Uruguay, Messi fundó junto con Luis Suárez el Deportivo LSM, mientras que en España adquirió la propiedad de la UE Cornellà, institución que compite en la tercera categoría.

La expansión continuó con la adquisición del CD Eldense, club español fundado en 1921 y con sede en Alicante. La operación fue confirmada por la propia institución, aunque al momento del anuncio todavía estaba pendiente la autorización definitiva del Consejo Superior de Deportes de España.

El Eldense compite actualmente en la segunda división española. Su incorporación amplía la presencia de Messi como propietario dentro del fútbol europeo y se suma a sus inversiones en clubes de Uruguay y España.

El cierre de la etapa de Messi con la Selección Argentina se produce mientras mantiene una estructura empresarial distribuida entre diferentes sectores y países. A los ingresos derivados de su actividad deportiva y sus contratos comerciales se suman inversiones en hotelería, inmuebles, gastronomía, indumentaria, bebidas, tecnología, contenidos y clubes de fútbol.

Entre las principales actividades aparecen la participación prevista en Inter Miami, MiM Hotels, Edificio Rostower, The Messi Store, Más+, L10 Wines, Play Time Sports-Tech Hold, 525 Rosario, Deportivo LSM, UE Cornellà y el CD Eldense.

De esta manera, la actividad económica vinculada con Messi no queda limitada a sus ingresos como futbolista. Su estructura incluye activos inmobiliarios, participaciones societarias, marcas comerciales y proyectos empresariales que abarcan distintos mercados.

La despedida de la Selección Argentina marca así el final de una etapa deportiva internacional, mientras el resto de sus actividades continúa desarrollándose fuera de la cancha.