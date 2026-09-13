Mujeres menores de 25, con alta tasa de morosidad

En medio de la discusión pública que atraviesa el país por las familias que se endeudan, las mujeres menores de 25 años enfrentan las tasas más altas de morosidad del país.

La tasa de morosidad de las mujeres de hasta 25 años se ubicó en 38,25%, según un informe realizado por el Centro de Estudios de la Ciudad a partir de su Mapa de la Deuda.

Se trata en total de 784.172 personas del universo femenino, de las cuales 311.087 tienen demoras en sus pagos. La deuda promedio de ese grupo es de $1.020.000, mientras que entre quienes están en mora la cifra aumenta a $987.660.

Al analizar el sector masculino, los hombres del mismo rango etario también se encuentran endeudados, pero en una tasa menor a la de las mujeres: 37,1% a nivel país.

Al evaluar otros grupos, los números descienden en forma considerable y llegan a un promedio a nivel nacional del 17,94%.

LAS PROVINCIAS CON MAYOR MOROSIDAD FEMENINA

Al estudiar la morosidad de las mujeres de menos de 25 años según la ubicación geográfica, San Luis se sitúa primero con una tasa de morosidad del 46,35%, seguido por Chaco con 43,73% y tercero, Catamarca con 42,83%.

Más abajo se posicionan: San Juan con 42,29%, y La Rioja y Corrientes, las dos con 41,94%.

Si bien la Provincia de Buenos Aires registra una tasa de morosidad de 40,47% entre las mujeres menores de 25 años, ciertos partidos bonaerenses atraviesan un panorama más preocupante.

Pila lidera el ranking con con una tasa de 65,18%, continuada por General Lavalle con el 63,53% y Castelli, con 62,06%.

Luego figuran: Tordillo con 55,53%; Pellegrini con 51,16%; Puán con 51,09% y Alberti, con 50,08%, entre otros.

En general se trata de municipios pequeños con pocos habitantes y por lo tanto con pocas deudas en términos generales.

Eso significa que las tasas de morosidad son extremadamente altas, pero en la práctica son pocas decenas de mujeres las que integran ese universo.

en hogares

Un relevamiento de la consultora 1816, basado en datos de la Central de Deudores del Banco Central de la República Argentina (BCRA), reveló que la morosidad en los préstamos a hogares trepó al 12,9% en julio. La suba no obedeció a un aumento en el saldo en mora, sino a la contracción del crédito total otorgado.

Según el relevamiento, las entidades monetarias reconocen la necesidad de reducir los atrasos mayores a 90 días, pero advierten que difícilmente se vuelva a los niveles del 2,5% registrados a fines de 2024.

A la par, el mercado señala que la alta porción de deudores «irrecuperables» dilatará la recuperación de los préstamos en moneda nacional.

Las entidades bancarias aceleraron sus programas de reestructuración para evitar un mayor colapso en sus balances.