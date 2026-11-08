Por la baja recaudación, el margen para bajar impuestos es estrecho

Los datos de la recaudación tributaria de los primeros 10 meses del año y el flojo desempeño de la actividad económica anticipan que, para el 2027, el Gobierno no va a estar en condiciones de encarar cambios significativos en los impuestos. Es decir, el margen para reducir presión tributaria por reducción de alícuotas va a quedar muy estrecho.

Eso impacta en el programa del Gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI). En teoría, de aquí hasta que concluya el año, Luis Caputo debería presentar una reforma tributaria al Congreso para iniciar su debate en 2027.

Como se trata de un año electoral en el que es muy difícil lograr que el Congreso sea operativo, lo más probable es que el proyecto se vaya postergando para un próximo período presidencial.

Al respecto, la consultora Qualy advierte, en un análisis de la recaudación de octubre, que, a pesar de este repunte registrado en el mes en el que la recaudación tuvo una leve suba de 0,1% respecto de igual mes de año pasado, “al limpiar la serie y observar el balance acumulado de los primeros diez meses de 2026, los ingresos totales arrojan un saldo que se ubica un 3,1% por debajo de los niveles registrados durante el mismo período de 2025 en términos reales”.

“Esta fragilidad se agudiza al ampliar el horizonte de análisis, marcando una contracción acumulada del 10% frente al mismo lapso de 2023”, dice la consultora.

En ese sentido, el reporte sostiene que “la dinámica general expone que la recomposición de los recursos sigue atada a factores excepcionales vinculados a vencimientos y bases de comparación estadísticas, sin lograr aún consolidar una reversión genuina de la tendencia decreciente de mediano plazo”.

El comportamiento de los impuestos entre enero y octubre de este año refleja la dinámica de una economía en el que la actividad ligada al mercado interno sigue aplastada, con sectores relacionados a la exportación que crecen.

LOS INGRESOS

Qualy indica la dinámica de los ingresos del fisco “refleja la contracción de la demanda agregada”. “Los impuestos ligados al consumo y la actividad transaccional (IVA, Créditos y Débitos e Internos) continuaron en terreno negativo, confirmando el letargo ante la debilidad del mercado interno”, dice el informe.

Por otro lado, aclara que “los tributos vinculados a la Seguridad Social lograron un mínimo repunte que interrumpió su deterioro previo, mientras que el comercio exterior y los impuestos sobre rentas (Ganancias) mostraron dinámicas disparadas al alza, respondiendo mayormente a la baja base comparativa del año anterior y a factores de caja puntuales”.

Se desploma la actividad económica

Las consultoras están recalibrando sus expectativas para este año. El 2026 había arrancado con mayor entusiasmo, con estimaciones de crecimiento cercanas al 3% en línea con lo indicado por el Gobierno, pero el desempeño formó a rever los números.

La consultora Inveqc ya analiza bajar sus estimaciones para el 2026 a niveles inferiores al 1%, lo que indica un escenario de virtual estancamiento. En términos de PBI per cápita, la economía en rigor se estaría contrayendo. Eco Go tiene proyecciones de 0,8% mientras que FIEL y LCG establecen un techo del 1%.

Qualy recuerda que los ingresos tributarios de octubre totalizaron $21,61 billones. Esto anota un avance marginal del 0,1% en la medición interanual real y un retroceso intermensual del 0,7%. En el acumulado del año, la recaudación continúa exhibiendo una contracción real del 3,1% respecto a 2025.

Ganancias anota una suba sostenida por anticipos: La recaudación de este gravamen alcanzó los $5,09 B, registrando un alza real del 16,1% interanual, traccionada por el componente DGI que avanzó un 20%. Esta mejora responde a mayores anticipos de las sociedades y de las personas humanas, además de la presencia de reafectaciones netas positivas.

Los ingresos por IVA registraron una leve baja, pero la Seguridad Social mostró un leve repunte. El Impuesto al Valor Agregado sumó $7,03 B marcaron un acotado repunte real interanual del 0,2%

En términos de PBI per cápita, la economía se estaría contrayendo durante este año