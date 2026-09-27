Por qué el hijo de Buffett es el nuevo presidente de Berkshire

Howard, el hijo de Warren Buffett, es presidente de Berkshire Hathaway desde el viernes de la semana pasada y hacía tiempo que era el heredero designado. No debería tener el cargo. Su carrera hasta ahora -como director de Berkshire y de otras empresas públicas, como agricultor, en el gobierno local- no lo califica para ser el principal representante de los accionistas en una de las empresas más grandes e importantes del mundo. Hace un año o dos, el propio Buffett explicó el motivo por el cual lo puso en el cargo: “Lo consigue porque es mi hijo”. En cuanto a por qué eso es una calificación, Buffett escribió que: Greg (Abel, el CEO) dirige la compañía; Howard cuidará su cultura y sus valores. Ambos valen más que cualquier cosa en nuestro balance. Piensen en Howard como una póliza que los accionistas poseen y esperan nunca tener que cobrar.

cultura y valores

Pero la cultura y los valores no existen separados del balance. Es en la toma de decisiones sobre el balance donde la cultura y los valores se ponen a prueba y se concretan. Por eso se requiere experiencia, no solo decencia, para presidir, según reveló el Financial Times.

En la lista de las mayores empresas de EE.UU. por valor de mercado, hay muchas otras compañías con estructuras de gobierno corporativo que van de lo obsceno (la estructura accionaria de doble clase de Meta) a lo tediosamente subóptimo (la falta de un presidente independiente en JPMorgan). Y a esas empresas les fue bien a pesar de eso. Si no fuera así, no serían tan grandes.

Tener al Buffett más joven como presidente durante una década o algo así -tiene 71 años- probablemente no haga una diferencia material en la operación del negocio. Pero la metáfora del seguro del Buffett mayor es exactamente acertada, aunque no por las razones que él tenía en mente. El gobierno corporativo importa cuando las cosas salen mal.

¿Qué pasa si resulta que Abel no está a la altura, por ejemplo?

Mucha gente inteligente no está de acuerdo con esto. Chris Rossbach, de J. Stern & Co, inversor de larga data en Berkshire, sostiene que los accionistas públicos mantendrán tanto a Abel como al Buffett hijo bajo control: (La participación con derecho a voto del 30% de Buffett padre) va a bajar mucho cuando él muera y sus acciones se conviertan. Es una empresa pública.

Un presidente que resguarda explícitamente los principios y el legado es lo indicado

No podés tener un CEO fuerte como Greg dirigiendo un negocio diversificado como Berkshire y también tener un presidente fuerte. Creo que un presidente que resguarda explícitamente los principios y el legado es justo lo indicado.

Greg va a tener que explicarle al directorio lo que hace y creo que va a recibir objeciones. Hay algunas decisiones importantes que podrían estar por venir.

Como con Warren, la prueba para Howard y Greg estará en el historial, y hasta ahora todo bien. Hay grandes decisiones por venir. La compañía es hoy un sustituto de baja volatilidad y eficiente en materia impositiva para un fondo indexado al S&P 500. Eso es algo bueno para ser. La pregunta para el liderazgo y los accionistas de Berkshire es si se conforman con ser “buenos”.