Presupuesto nacional 2027: administrar el deterioro de expectativas

Universidad del Este

El Gobierno presentó el proyecto de Presupuesto 2027 con una combinación de crecimiento, desinflación y estabilidad cambiaria que busca sostener la continuidad del programa económico. La iniciativa proyecta para el próximo año una expansión del PBI de 4%, una inflación de 18% y un tipo de cambio de $1.847 por dólar a diciembre (suba anual del 15%). También contempla un nuevo año de superávit financiero. Sin embargo, la comparación con el Presupuesto 2026 muestra que las expectativas macroeconómicas se fueron deteriorando durante el último año.

El contraste más evidente aparece en el crecimiento. El Presupuesto 2026 había previsto una expansión de 5% para este año, mientras que ahora el Gobierno estima que 2026 terminará creciendo alrededor de 3%, para luego acelerar al 4% en 2027. Es decir, el punto de partida de la nueva proyección es menos favorable que el previsto un año atrás. La diferencia no es menor: implica reconocer que la recuperación de la actividad fue más débil de lo esperado y que parte del impulso inicialmente proyectado no llegó a materializarse.

Además, es necesario decir que aún la proyección luce muy optimista, cuando en la realidad el primer semestre del 2026 mostró un crecimiento de apenas el 2,2% respecto al año pasado, traccionado fundamentalmente por las exportaciones, pero con una caída de la inversión del orden del -11%.

La inflación muestra una revisión todavía más significativa. Para 2026, el Presupuesto anterior había calculado un IPC de 10,1% a diciembre 2026 y 5,9% para diciembre 2027. El Gobierno ahora estima que el año actual terminará con una inflación cercana al 29% (+19p.p.), antes de reducirla al 18% durante 2027 (+12p.p.). La nueva pauta supone continuar con la desinflación, aunque desde un nivel considerablemente más elevado que el imaginado cuando se elaboró el presupuesto anterior. La trayectoria cambiaria acompaña esa corrección: el proyecto de 2026 había previsto un dólar de $1.423 a diciembre, mientras que el nuevo escenario ubica la cotización para fin de este año en $1.600 y al cierre de 2027 en $1.847. Un punto a tener en cuenta es que, al considerar la inflación esperada de EEUU, esto supone un tipo de cambio real biletaral estable durante el año que viene en el nivel actual.

Tipo de cambio real

Estas diferencias permiten observar cómo cambió el escenario macroeconómico en apenas un año. El Presupuesto anterior suponía una convergencia relativamente rápida hacia niveles de inflación bajos y un tipo de cambio creciendo por debajo de los precios. La realidad obligó a revisar esas hipótesis. Ahora, el Gobierno vuelve a proyectar una desaceleración de la inflación y un crecimiento de la actividad, pero sobre una base menos optimista que la planteada originalmente.

En este punto aparece una referencia relevante: el Relevamiento de Expectativas de Mercado publicado por el Banco Central a comienzos de septiembre. La encuesta, realizada entre el 27 y el 31 de agosto sobre 47 participantes, proyectó para 2026 un crecimiento de apenas 2,1%, seis décimas menos que en el relevamiento anterior. Por su parte, se proyecta para 2027 un crecimiento del 2,9%, siendo significativamente menor al proyectado por el Ministerio de Economía.

La inflación, según el REM, se situaría en 30% para 2026 (+1p.p.) y 20,5% para 2027 (+2,5p.p.). Como podemos ver, si bien las Expectativas de las consultoras se encuentran alineadas con el Gobierno en dirección, es claro el deterioro de las mismas respecto a un año atrás, producto de un crecimiento más moderado y una inflación más persistente de lo esperado. Las proyecciones macroeconómica del Gobierno pretenden administrar este deterioro de expectativas, reconociendo que las mejoras no serán tan visibles como estaba previsto, pero aún con la esperanza de que sean mejores que la visión que tiene el mercado.

En definitiva, el nuevo Presupuesto parte de una economía que llega a 2027 con un escenario diferente al previsto un año atrás. El Gobierno mantiene la apuesta por la continuidad de la estabilización y por una aceleración del crecimiento, pero las cifras del propio proyecto reflejan que el camino fue más complejo de lo inicialmente proyectado. El dato relevante no es solamente si las metas de 2027 se cumplen, sino también cuánto deberán ajustarse nuevamente las proyecciones

Supone un tipo de cambio real biletaral estable durante el año que viene al nivel actual

Las expectativas macroeconómicas se fueron deteriorando en el último año