Provincia emitirá nuevos títulos de deuda

Banco Provincia realizará una nueva emisión de títulos de deuda en el mercado de capitales con el objetivo de captar financiamiento tanto en pesos como en dólares. La licitación se llevará a cabo mañana lunes 14 de septiembre, entre las 10 y las 15.30 a través de Homebanking BIP.

La emisión contempla dos clases de instrumentos, que responden a una estrategia de la banca pública bonaerense para diversificar sus fuentes de fondeo y obtener recursos del mercado de capitales, con el objetivo de volcarlos en créditos productivos para las pymes y de consumo para las familias bonaerenses.

La Clase VII, denominada en pesos, tendrá un plazo de 12 meses y devengará una tasa variable compuesta por TAMAR más un margen a licitar. Estará denominada, integrada y pagadera en pesos, con pagos de intereses trimestrales y amortización íntegra al vencimiento. El monto mínimo de suscripción será de $1.000.000 y múltiplos de $1.

Por su parte, la Clase VIII, denominada en dólares estadounidenses bajo modalidad dólar MEP, tendrá un plazo de 24 meses y pagará una tasa fija a licitar. Los intereses serán semestrales y la amortización se realizará íntegramente al vencimiento. El monto mínimo de suscripción será de U$S1.100 y múltiplos de U$S1.

Ambos instrumentos cuentan con calificaciones de riesgo otorgadas por Fix SCR: A1+ (arg) para la clase en pesos y AA (arg) para la clase en dólares.

Para participar de la licitación y adquirir alguno de los títulos solo es necesario ingresar al home banking de Banco Provincia.

En el marco de la campaña Baño de inversión, que busca acercar estás herramientas financieras a más personas, la operación no presenta comisión por licitación. Además, la comisión de custodia se encuentra bonificada al 100% para la cartera de Individuos.

Requisitos para invertir

Para poder suscribir a los títulos de Banco Provincia es necesario contar con una Cuenta a la vista y Cuenta Comitente (Títulos).

En el caso de los bonos Clase VIII (Dólar MEP) se debe contar con la caja de ahorro en dólares vinculada a la cuenta comitente. Se puede abrir una cuenta comitente desde el homebanking BIP: Inversiones > Nueva inversión > Licitaciones > Más opciones: Nueva cuenta de inversión > Cuenta títulos.

Es necesario tener vinculada la cuenta comitente a la caja de ahorro en U$S. Para hacerlo hay que seguir el siguiente camino: Inversiones > Mis inversiones > Títulos > Menú más opciones > Cuentas Asociadas.

Esta será la segunda colocación de Títulos de Deuda de Banco Provincia durante el año.