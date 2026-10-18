Proyectan un crecimiento menor al 1,5% para este año

La Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL) recortó aún más la proyección de crecimiento para 2026 y señaló que puede ser menor a 1,5%.

Esta tendencia ya se advirtió en el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) y en el reciente informe del FMI, que redujeron las expectativas de expansión a la zona de 2,1% desde un 3,5% previo.

Esta dinámica es la que preocupa al mercado dado que asume mayores riesgos para la reelección del presidente Javier Milei.

Un informe de FIEL señaló que “los datos para el tercer trimestre confirmarían que la economía transitó ese periodo con números muy débiles y con una alta probabilidad de haber repetido una variación desestacionalizada del PBI negativa (lo que, por convención, implicaría haber ingresado a una recesión)”.

Las estimaciones de FIEL sugieren que “el crecimiento interanual de todo el segundo semestre no superaría el 0.6% (frente al 2.3% del primer semestre), por lo que el crecimiento del año 2026 completo se ubicaría por debajo del 1.5% -lejos del 3 al 5% que se estimaba en la primera parte del año-”.

La Fundación explicó que “la debilidad del segundo semestre proviene de una nueva desaceleración en el crecimiento de los sectores de Bienes, pero el factor que determina el freno económico está en los sectores productores de Servicios, que en este segundo semestre registran un crecimiento nulo”.

De todas maneras, aclaró que “esta dinámica no parece implicar el comienzo de una recesión prolongada, asumiendo que se mantienen condiciones favorables para los sectores que hoy impulsan el crecimiento”.

Los motores

Entre ellos destacó a la minería y el agro y añadió como factores positivos que un freno a la contracción real de depósitos y préstamos en pesos. A ese escenario le añadió que “gradualmente comienzan a rebotar desde el piso la industria (con buen desempeño exportador) y la construcción (con algún aumento de la obra pública)”.

Con este escenario, FIEL estimó que 2027 será un año de crecimiento en torno a 2%. Sin embargo, aclara que “no es mucho” y “aun así el escenario base para ello es demandante en términos de hipótesis”.

Esta tiene como condicionantes que “el clima puede generar algún recorte de las cosechas, los precios internacionales dependen de un escenario muy volátil y asumen que se mantiene el crecimiento mundial, se descarta una corrida sobre los depósitos del sistema financiero como en episodios del pasado, y las expectativas políticas convergen en que la nueva Administración que asuma a fines de 2027 mantendrá el equilibrio fiscal y la apertura económica”.

“Desvíos de estas hipótesis pueden generar resultados bien diferentes, que no pueden descartarse”, advirtió el documento.

FIEL insistió: “En cualquier caso, es poco probable que la economía pueda mostrar en este 2026 una tasa de expansión mayor al 1,5%”.