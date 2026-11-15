Qué alimentos subieron hasta 250% en apenas diez meses

La inflación acumulada del 26,3% entre enero y octubre dejó una fuerte dispersión en los precios de los alimentos y productos de consumo masivo. Mientras algunos artículos registraron aumentos muy superiores al promedio, otros tuvieron subas moderadas e incluso hubo productos que bajaron de precio en los últimos diez meses.

El dato de octubre del INDEC mostró una aceleración respecto del mes anterior: el Índice de Precios al Consumidor (IPC) avanzó 2,2%, frente al 1,9% de septiembre. Sin embargo, detrás de ese promedio se esconde una evolución muy dispar entre los productos que integran la canasta cotidiana de los hogares.

La comparación de precios promedio entre diciembre de 2025 y octubre de 2026 permite identificar cuáles fueron los alimentos que más se encarecieron, qué pasó con las carnes y cuáles fueron los pocos artículos que terminaron el período con valores nominales inferiores.

VERDURAS: LOS AUMENTOS MÁS FUERTES DE 2026

Las verduras encabezaron el ranking de aumentos, ya que el zapallo anco registró una suba del 257,9% en diez meses: pasó de un precio promedio de $1.244,80 por kilo en diciembre de 2025 a $4.454,89 en octubre de 2026.

Por su parte, la cebolla también tuvo un salto pronunciado, del 234,1%, al pasar de $1.010,50 a $3.375,94 por kilo. En el caso de la papa, el incremento llegó al 194,1%, con un precio que avanzó de $930,50 a $2.737,14 y el tomate redondo completó el grupo de los productos con mayores aumentos, con una suba del 146,2%: pasó de $1.460 a $3.594,70 por kilo. La batata, por su parte, acumuló un incremento del 83,6%, hasta alcanzar los $3.072,60.

En todos estos casos, los aumentos superaron ampliamente la inflación general acumulada del período. La evolución de frutas y verduras, de todos modos, debe analizarse teniendo en cuenta su componente estacional, ya que las variaciones de oferta y disponibilidad pueden provocar movimientos de precios muy marcados entre distintas épocas del año.

La evolución de los cortes vacunos fue bastante más moderada que la de las verduras y también quedó por debajo de la inflación acumulada, pues el asado aumentó 12,3% entre diciembre de 2025 y octubre de 2026.