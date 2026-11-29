INSTITUTO DE ECONOMÍA APLICADA

UNIVERSIDAD DEL ESTE

La actividad económica argentina volvió a mostrar señales de deterioro. Según el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) publicado por el INDEC, en septiembre el nivel de actividad registró una caída interanual del -1,2%, aunque presentó una recuperación mensual del 1,1% en términos desestacionalizados. Sin embargo, el repunte del último mes no alcanzó para compensar las caídas anteriores: el promedio del tercer trimestre se ubicó 1,8% por debajo del trimestre previo. De esta manera, luego de la contracción registrada durante el segundo trimestre, la economía argentina ingresó en una nueva recesión técnica.

La expresión recesión técnica suele utilizarse para describir una economía que registra dos trimestres consecutivos de caída del producto bruto interno en términos reales y desestacionalizados. Su origen se remonta a 1974, cuando Julius Shiskin, entonces funcionario de la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos popularizó una serie de reglas prácticas para identificar períodos recesivos. Entre ellas, la caída del PIB durante dos trimestres consecutivos se convirtió en una de las referencias más difundidas por los medios de comunicación y los analistas económicos. Su principal virtud es la sencillez: permite identificar rápidamente un cambio en la trayectoria de la actividad.

Existen, además, otros conceptos para caracterizar el comportamiento de los ciclos económicos. Se habla de crecimiento recesivo cuando una economía continúa expandiéndose, pero lo hace a un ritmo inferior al necesario para mejorar el empleo y los ingresos o para alcanzar su producto potencial. También se utiliza el concepto de recesión sectorial cuando la contracción afecta a determinadas actividades, aunque el agregado de la economía todavía crezca. En el extremo opuesto, una depresión describe una caída mucho más profunda y prolongada, generalmente acompañada por un deterioro persistente del mercado laboral y de las condiciones sociales. Estas categorías permiten comprender que el comportamiento del PIB agregado no siempre refleja de manera completa la situación económica que atraviesan empresas, trabajadores y hogares.

La medición de los ciclos económicos resulta fundamental porque permite distinguir entre las fluctuaciones de corto plazo y las tendencias de crecimiento de largo plazo. Identificar los momentos de expansión, auge, contracción y recuperación es una herramienta central para la política económica. No se trata solamente de establecer si la economía crece o cae, sino de comprender la intensidad del movimiento, su duración y los sectores sobre los que recae. Una expansión concentrada en actividades de baja generación de empleo puede coexistir con dificultades en amplios segmentos de la población, mientras que una contracción puede tener efectos muy diferentes según la capacidad de respuesta del Estado y del sector privado.

Una contracción puede tener efectos muy diferentes según la capacidad de respuesta

En Argentina, incluso los períodos de expansión tienen algo de técnicos. El producto bruto interno puede registrar tasas positivas durante determinados años y recuperar niveles agregados anteriores, pero eso no necesariamente se traduce en una mejora sostenida del ingreso por habitante. De acuerdo con las series del Banco Mundial, el PIB per cápita argentino permanece por debajo del máximo alcanzado en 2011. En términos históricos, esto representa aproximadamente catorce años de estancamiento, con sucesivas etapas de crecimiento y contracción que no consiguieron consolidar una trayectoria de desarrollo. La discusión, entonces, excede la recesión actual: el problema estructural es la dificultad para sostener un proceso de crecimiento que permita mejorar de manera persistente las condiciones de vida de la población.

Frente a estos escenarios, la teoría económica desarrolló el concepto de política contracíclica, asociado principalmente a las ideas de John Maynard Keynes durante la década de 1930. Su planteo central consiste en que el Estado debe actuar para moderar las fluctuaciones de la demanda agregada: expandir el gasto y sostener los ingresos durante las recesiones, y generar márgenes fiscales durante las expansiones para evitar desequilibrios y disponer de recursos cuando la actividad se contrae. Los estabilizadores automáticos, como los seguros de desempleo y los sistemas tributarios progresivos, cumplen también esa función al amortiguar la caída del ingreso disponible sin necesidad de nuevas decisiones legislativas.

La estrategia del Gobierno argentino se ubica en una lógica diferente. La prioridad otorgada al equilibrio fiscal y la ausencia de un programa amplio de estímulo a la demanda implican que buena parte del ajuste de la actividad se procesa sin mecanismos compensatorios de magnitud. En un contexto de debilidad del consumo, la inversión y el empleo en distintos sectores, la inacción frente al ciclo puede profundizar la contracción y demorar la recuperación. El ordenamiento de las cuentas públicas constituye una condición relevante para la estabilidad macroeconómica, pero no reemplaza la necesidad de políticas que permitan sostener la actividad y amortiguar los costos sociales de una recesión. La discusión de fondo no debería limitarse a si Argentina cumple con la definición de recesión técnica, sino a cómo salir de ella y, sobre todo, cómo construir un esquema de crecimiento que deje de alternar recuperaciones breves con nuevas caídas.