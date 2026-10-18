Reclamo por caminos rurales de Necochea

Ante el deterioro de los caminos rurales y los cuestionamientos sobre el destino de los fondos recaudados mediante la tasa vial, productores autoconvocados de Necochea reclaman que el municipio restablezca el Ente Vial Rural (EVR), un organismo descentralizado que funcionó con participación del sector y que, según sostienen, permitió administrar los recursos con mayor eficiencia.

“La bronca es muy grande porque los caminos en general están totalmente destrozados; del lado de la costa es más grave el tema y no vemos reacción”, dijo Gustavo Redolatti, productor rural del distrito y uno de los más de 50 productores que impulsan el reclamo al intendente Arturo Rojas, de Nueva Necochea.

Para Redolatti, el problema no se resuelve solamente con más dinero, sino con una administración organizada y personal capacitado: “La plata que llega para los caminos rurales es muy poca de la que tendría que llegar, pero aún así, están haciendo mal los trabajos. No hay gente capacitada para desarrollarlos y lo peor es que se va avanzando a la destrucción total”.

La propuesta de recuperar el ente tiene un antecedente concreto. A fines de 2009 se creó el Ente Descentralizado Vial Rural, que comenzó a funcionar plenamente en 2010. El esquema buscaba separar la administración de los caminos de otras áreas municipales y garantizar que los fondos recaudados mediante la tasa vial se destinaran a ese servicio, según La Nación.

Los antecedentes

“En 2010 habíamos logrado una comisión con fondos afectados que se destinen exclusivamente a eso, como tendría que ser toda tasa”, recordó Redolatti. Según explicó, el organismo tenía una contadora, administradores y personal operativo que permitían conocer cuánto dinero ingresaba, cuánto faltaba cobrar y qué recursos estaban disponibles para ejecutar los trabajos.

Aunque, según el productor, los fondos comprometidos no siempre llegaban completos, el sistema permitía organizar mejor las tareas. “Aunque nunca entraba lo que prometían, se manejaba de manera eficiente. Y eran eficientes los capataces y gente que había”, señaló.

En un comunicado, los productores autoconvocados reconstruyeron la historia de la red vial y sostuvieron que el deterioro se profundizó cuando la tasa dejó de estar afectada exclusivamente al mantenimiento rural. Según dijeron, durante la actual gestión se incorporaron servicios urbanos y otras áreas, como aguas y cloacas, lo que habría diluido el destino de los recursos y complicado el control de las transferencias.