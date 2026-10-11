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Infraestructura vial

Reclamo por las rutas nacionales en la Provincia

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Por Redacción

La situación de las rutas nacionales volvió a quedar bajo la lupa con una jornada federal realizada en Plaza de Mayo, que reunió a trabajadores de Vialidad, intendentes, legisladores, organizaciones sociales, familiares de víctimas de siniestros viales y vecinos autoconvocados.

La actividad tuvo una fuerte presencia bonaerense y puso en el centro del debate el deterioro de la infraestructura vial y la necesidad de recuperar una política de Estado para el sector.

La jornada se realizó en el marco del Día del Camino y la Educación Vial y fue organizada por la Federación del Personal de Vialidad junto a una multisectorial integrada por sindicatos, ONG, organizaciones vinculadas a la seguridad vial, vecinos y representantes políticos.

Entre los representantes de la provincia de Buenos Aires estuvo el intendente de Azul, Nelson Sombra, quien participó como expositor del panel “Acciones en defensa de la vida y la necesidad de una política de Estado vial argentina”. También participaron el intendente de Las Flores en uso de licencia Alberto Gelené, la senadora provincial María Inés Laurini y representantes de los Vecinos Autoconvocados por la construcción de la Autovía en la Ruta Nacional 3.

El reclamo por la Ruta 3

Durante su exposición, Sombra repasó la situación de la Ruta Nacional 3 y la larga pelea que llevan adelante vecinos y organizaciones para avanzar con la construcción de una autovía. El reclamo tiene como uno de sus principales puntos la necesidad de transformar una traza considerada estratégica para la circulación y la producción bonaerense.

La presencia bonaerense también estuvo vinculada a otros municipios de la provincia. Entre los participantes se encontraba Alberto Gelené, además de referentes de organizaciones que vienen reclamando mejoras en distintas rutas nacionales.

Uno de los principales objetivos de la jornada fue visibilizar el deterioro de la infraestructura vial y reclamar inversiones para recuperar la red nacional. Las organizaciones participantes cuestionaron el desfinanciamiento del sector y plantearon la necesidad de garantizar rutas en condiciones como parte de una política de seguridad vial.

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