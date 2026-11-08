Se profundiza la crisis en la cadena supermercadista

Supermercados Toledo continúa sin encontrar una salida a sus problemas financieros. Pese a los millones que obtuvo con la venta de propiedades para sostener sus operaciones, la histórica cadena marplatense acumula 1.330 cheques rechazados por $13.741,6 millones y enfrenta nuevas demandas de proveedores que derivaron en embargos judiciales sobre sus cuentas bancarias. La situación se complica mientras negocia con dos grandes cadenas una eventual venta del negocio o el alquiler de su fondo de comercio, sin que hasta el momento se conozca un acuerdo definitivo.

A los reclamos de los acreedores se suma la preocupación por el futuro de sus aproximadamente 1.400 trabajadores. En los últimos días, la jueza que interviene en el concurso preventivo convocó a una audiencia para el 21 de diciembre y dispuso que el presidente del directorio deberá presentarse personalmente, en medio de las denuncias sindicales por salarios y aportes destinados a la cobertura médica. Al mismo tiempo, la Justicia continúa revisando el destino de los fondos obtenidos mediante las operaciones inmobiliarias, según Ámbito.

El escenario refleja las dificultades de Toledo para recuperar estabilidad financiera. Por un lado, la compañía informó que utilizó el dinero de sus propiedades para cubrir descubiertos bancarios, pagar salarios y afrontar compromisos con proveedores. Por otro, dos empresas avanzaron con ejecuciones por $148,7 millones de capital y consiguieron órdenes de embargo sobre sus cuentas. Además, el frigorífico FRIAR, uno de sus acreedores, ya había solicitado que se suspendieran nuevas ventas de activos y anticipado que evaluaba pedir su quiebra.

Nuevos embargos

Uno de los reclamos más importantes corresponde a Compañía Bernal S.A., una proveedora de carne que inició una demanda ejecutiva contra Toledo por más de $133 millones, según consta en el expediente, la deuda se originó en siete cheques de pago diferido entregados por mercadería que fueron rechazados por falta de fondos entre el 8 y el 16 de septiembre.

Ante la presentación, el 28 de octubre el juez comercial Horacio Robledo ordenó intimar de pago a la cadena y decretó un embargo sobre sus fondos bancarios, hasta cubrir el capital reclamado más otros $40 millones estimados provisoriamente para intereses y costas. La medida alcanza las cuentas e inversiones que Toledo tenga en Banco Supervielle, Credicoop, Santander y Mercado Pago.

El expediente registró un movimiento posterior. En una comunicación fechada el 3 de noviembre, una entidad financiera informó que había tomado nota del embargo, pero que al momento de recibirlo no contaba con fondos disponibles para aplicarlo. También indicó que la medida permanecería vigente hasta su cumplimiento.

No es el único proveedor que recurrió a la Justicia. Meridiano Norte S.A. inició otra ejecución contra Toledo y SCKFILM S.R.L. por $15,6 millones.