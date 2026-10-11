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Tasa aeroportuaria

Suba y dolarización en las tarifas de cabotaje

Por Redacción

El Gobierno aprobó una suba y la dolarización de la tasa aeroportuaria de cabotaje que percibe Aeropuertos Argentina 2000, con un máximo de U$S9 por pasajero embarcado en las terminales alcanzadas por el nuevo esquema.

La medida quedó formalizada mediante la Resolución 69/2026 del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA), publicada este viernes en el Boletín Oficial. Los nuevos valores serán exigibles a los 60 días corridos de su publicación.

La Tasa de Uso de Aeroestación (TUA) doméstica dejará de estar expresada en pesos y pasará a dólares. El esquema anterior contemplaba $5.685 para aeropuertos de categoría I, $3.963 para los de categoría II y $3.472 para los de categorías III y IV. La propia Corporación América Airports, controlante de la concesionaria, presentó el cambio como un aumento a U$S9 en una comunicación remitida el 28 de septiembre a la Comisión de Bolsa y Valores de EEUU.

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