En medio del concurso preventivo, Los Grobo solicitaron autorización a la Justicia para vender su participación en la molinera Cánepa Hermanos, junto con una planta de acopio, por un valor total superior a los U$S5,5 millones.

La presentación se realizó el pasado 20 de noviembre ante el Juzgado Nacional en lo Comercial N°12 por Gabriel H. Fissore, apoderado de Los Grobo Agropecuaria.

En el escrito solicitaron autorización para vender esos activos y levantar la inhibición general de bienes para poder concretar la transferencia de los inmuebles.

La operación contempla la venta total del paquete accionario de Cánepa Hermanos, dividido entre Los Grobo Agropecuaria (49%) y Grupo Los Grobo (51%).

Según sostuvieron en el documento, la compañía molinera se vio perjudicada por la situación del sector agropecuario y el posterior ingreso en concurso preventivo de Los Grobo Agropecuaria y Agrofina.