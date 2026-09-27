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Volvió a caer el consumo masivo en agosto

Por Redacción

El consumo masivo no logró sostener en agosto la recuperación que había mostrado durante julio. El mes pasado, las ventas cayeron 0,7% y ya acumulan una baja del 2,7% en lo que va del año. En julio, el indicador se ubicó en 4,2%.

Los datos surgen de un informe de la consultora Scentia, que mide la evolución de las ventas de los productos empaquetados en los supermercados y autoservicios independientes a nivel nacional.

El comercio electrónico volvió a ser el canal con mejor desempeño interanual durante el octavo mes, al registrar una suba de 36,9%, seguido por las farmacias, con un alza de 1,2%.

Desde Nielsen Q, en tanto, relevaron una variación mensual mayor. Según esa consultora, el consumo masivo cayó 1,6%. En concreto, los analistas identificaron que las bebidas mostraron una caída del 3,2%, seguido por el cuidado personal y limpieza, que se contrajo 2,7%.

ventas

Las ventas en supermercados cayeron 0,6% en agosto frente a julio y 4% desde enero. Según el informe de Scentia, las grandes cadenas acumulan una caída de 3,3% en los últimos 12 meses.

El informe destacó que las bebidas sin alcohol fueron el rubro que registró una mayor caída con 12,1% contra julio. Le siguieron las bebidas alcohólicas y los alimentos perecederos, con bajas de 11,9% y 7,5%, respectivamente.

En los autoservicios independientes, en tanto, el consumo cayó 2,4% en agosto frente al mes previo. En los primeros ocho meses del año, las ventas retrocedieron 2,7%. Medido de forma interanual, disminuyeron 1,3%. En ambos casos, se trata de canales con alta incidencia en el consumo diario.

Mientras, el canal mayorista acumula una caída de ventas de 2,3% en agosto y del 1,8% interanual. En tanto, los kioscos y comercios tradicionales (K&T) exhibieron una mejora mensual del 0,6%.

En ese contexto, los precios de los alimentos aumentaron 1,7% en agosto y en coincidencia con la inflación mensual que difundió el INDEC.

En agosto, el ecommerce volvió a destacarse con un crecimiento de 0,6% mensual, 36,9% interanual y del 35,9% en los primeros ocho meses del año, consolidándose como el canal de mayor expansión relativa.

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