11-S, 25 años después: EE UU y un recuerdo dividido

El presidente Donald Trump conmemoró el 25 aniversario de los atentados del 11 de septiembre en una ceremonia en el Pentágono, al recordar las vidas perdidas cuando milicianos de Al Qaeda secuestraron aviones y mataron a casi 3.000 personas en tres lugares, alterando la política exterior y la seguridad nacional de Estados Unidos.

Trump y la primera dama, Melania Trump, escucharon mientras se leían en voz alta los nombres de las 184 personas asesinadas ese día en el Pentágono, con el tañido de una campana entre cada uno. En sus declaraciones, el mandatario relató las historias de varias de las víctimas e insistió en que ese momento ha llevado a fortalecer la determinación estadounidense.

“Nunca, jamás olvidaremos”, afirmó Trump. “Por eso luchamos hoy. No tenemos opción”. E insistió en que el régimen iraní “es el principal patrocinador del terrorismo mundial”.

Antes, bajo un aguacero al amanecer, el secretario de Defensa Pete Hegseth y altos mandos militares permanecieron afuera y observaron cómo se desplegaba una enorme bandera estadounidense en el edificio impactado por uno de esos aviones hace un cuarto de siglo.

Es el segundo año consecutivo en que Trump conmemora el día en el Pentágono. La última vez que el presidente, originario de Nueva York, asistió la ceremonia de la Zona Cero fue en 2024.

El otro acto

El vicepresidente JD Vance asistió a la conmemoración en Nueva York junto a varios expresidentes -Biden, Obama y Bush (h), entre otros-, mientras otros funcionarios gubernamentales participaron en la ceremonia en Shanksville, Pensilvania. Vance había planeado estar en Nueva York para el aniversario el año pasado, pero en su lugar voló a Salt Lake City para acompañar a la familia de Charlie Kirk tras el asesinato del activista conservador.

En un momento, durante el solemne homenaje en la ciudad de Nueva York, una mujer cuyo esposo murió en los atentados criticó a Arabia Saudí y pidió al gobierno de Trump que reconsidere la estrecha relación de Estados Unidos con el reino.

Terry Strada, quien perdió a su esposo, Tom Strada, el 11 de septiembre, instó a Trump a “decirles a los saudíes que dejen de mentir” y acusó a los presidentes de Estados Unidos de optar por “proteger a los saudíes en lugar de respaldar a las familias del 11 de septiembre”.

Strada, quien fue una de las familiares de víctimas del 11 de septiembre que leyó en voz alta los nombres de las víctimas en el homenaje de este año, añadió que el gobierno actual debería “estar con las familias, estar con los sobrevivientes”.

“Ha sido una traición tras otra. El presidente Trump todavía puede cambiar eso”, manifestó, antes de pedirle a Vance que “lleve ese mensaje de vuelta” a Washington.

Condoleezza Rice, quien se desempeñaba como asesora de seguridad nacional de la Casa Blanca el 11 de septiembre, participó en la conmemoración en el Pentágono. En sus declaraciones, reconoció que todavía siente un profundo dolor porque “quienes ocupábamos puestos de autoridad ese día no vimos a tiempo la naturaleza del peligro para prevenir el ataque del 11 de septiembre”.