Educación

Clasificados

Fúnebres

Mercados Online
TEMAS DE HOY:
Último momento
PUBLICIDAD
El Mundo

195 rollos de papel higiénico en la cabeza y un equilibrio imposible

Por Redacción

David Rush volvió a demostrar que los récords más curiosos también exigen paciencia, equilibrio y mucho entrenamiento. El estadounidense, famoso por acumular numerosos títulos Guinness, recuperó un récord mundial al mantener 195 rollos de papel higiénico sobre su cabeza durante 30 segundos. La hazaña parece sencilla, pero requiere una concentración extrema. Rush había logrado la marca en 2021, con 101 rollos, pero otro competidor la elevó luego a 152. Decidido a recuperar el título, lo intentó nuevamente. En su primer intento, los nervios hicieron caer la torre de papel. “Si siento la más mínima vacilación, la pila se tambalea”, explicó. En el segundo, todo salió perfecto: los 195 rollos permanecieron firmes durante los 30 segundos exigidos. “Recuperar ese título fue una sensación fantástica. Pero siempre hay algo más que añadir”, celebró.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Registrate gratis para seguir leyendo

Ya leíste varias notas de El Día. Creá tu cuenta gratuita y seguí accediendo al contenido del diario.

Registrarme

¿Ya tenés cuenta? Ingresar

Has alcanzado el límite de notas gratuitas

Suscribite a uno de nuestros planes digitales y seguí disfrutando todo el contenido de El Día sin restricciones.

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

Para disfrutar este artículo, análisis y más, por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme
PUBLICIDAD

¿Querés recibir notificaciones de alertas?