195 rollos de papel higiénico en la cabeza y un equilibrio imposible

David Rush volvió a demostrar que los récords más curiosos también exigen paciencia, equilibrio y mucho entrenamiento. El estadounidense, famoso por acumular numerosos títulos Guinness, recuperó un récord mundial al mantener 195 rollos de papel higiénico sobre su cabeza durante 30 segundos. La hazaña parece sencilla, pero requiere una concentración extrema. Rush había logrado la marca en 2021, con 101 rollos, pero otro competidor la elevó luego a 152. Decidido a recuperar el título, lo intentó nuevamente. En su primer intento, los nervios hicieron caer la torre de papel. “Si siento la más mínima vacilación, la pila se tambalea”, explicó. En el segundo, todo salió perfecto: los 195 rollos permanecieron firmes durante los 30 segundos exigidos. “Recuperar ese título fue una sensación fantástica. Pero siempre hay algo más que añadir”, celebró.

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