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El Mundo

A los seis años, hace “magia” con un cubo en 4 segundos

Por Redacción

Con apenas 6 años, Lian Yunzhi logró algo que parece imposible para muchos adultos: resolver un cubo Rubik (lo que en los 90 se conocía como cubo mágico) en poco más de cuatro segundos y establecer un nuevo récord mundial femenino. La niña china consiguió primero un promedio de 4,52 segundos en una competencia celebrada en Wuhan y, poco después, mejoró su propia marca hasta 4,27 segundos en Guangzhou. La World Cube Association, que certifica este tipo de competencias, la reconoce como la nueva dueña del récord femenino para el cubo 3x3x3. Durante las pruebas, Lian mantiene la concentración mientras sus pequeños dedos giran las piezas a toda velocidad. En uno de sus intentos en Wuhan necesitó apenas 3,54 segundos. Después sonrió y aplaudió, orgullosa por el resultado. Su historia comenzó a los 4 años, cuando intentó resolver un cubo por primera vez. En aquel momento tardaba unos 90 segundos. Al principio no se animaba demasiado a competir, pero los buenos resultados y el reconocimiento fueron aumentando su entusiasmo. Según su madre, Lin Yangxi, Lian era una niña muy introvertida y ahora se muestra mucho más segura. Para alcanzar su nivel, aprendió más de 1.300 fórmulas y llegó a entrenar entre dos y tres horas por día. Sus padres incluso la llevaron a Shanghai para que pudiera aprender de entrenadores especializados.

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