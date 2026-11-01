A una semana de que venga a la Argentina, el papa León XIV pidió paz y tregua en Ucrania 

El papa León XIV pidió este domingo que la tregua acordada para facilitar la asistencia humanitaria y la evacuación de civiles en la ciudad ucraniana de Oleshki permita avanzar hacia nuevas iniciativas de paz, durante el tradicional rezo del Ángelus, el último antes de iniciar su gira por Sudamérica, que lo traerá a la Argentina el próximo 8 de noviembre.

"Espero que la colaboración entre las partes, que ha hecho posible este gesto de humanidad tan necesario, fomente la voluntad de diálogo y dé lugar a nuevas iniciativas concretas de paz", expresó el Pontífice desde la ventana de su estudio en el Palacio Pontificio, al referirse al operativo destinado a asistir a la población civil.

La acción fue posible gracias a la mediación de Estados Unidos y la Santa Sede, luego de que León XIV mantuviera conversaciones telefónicas con el presidente ruso, Vladímir Putin, y el mandatario ucraniano, Volodímir Zelenski, para solicitar una pausa en los combates que permitiera el ingreso de alimentos y medicamentos y una evacuación voluntaria y segura.

Oleshki, una localidad bajo control ruso, atravesaba una situación crítica por la escasez de agua, alimentos y suministros médicos, además de los bombardeos y las dificultades para acceder a las zonas cercanas.

Aunque no se informó la cantidad exacta de evacuados por razones de seguridad, la primera dama estadounidense, Melania Trump, señaló que podrían haber sido más de 750 personas.

La tregua, que vencía este domingo por la noche, fue señalada como la pausa más prolongada en los combates a lo largo de la línea del frente desde el inicio de la invasión rusa en 2022. Sin embargo, los ataques continuaron en otras zonas de Ucrania y algunos habitantes de Oleshki habrían optado por permanecer en la ciudad.