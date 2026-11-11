Abrieron la bóveda en la mansión de Santiago Peña

La Fiscalía y la Policía de Paraguay lograron abrir ayer la misteriosa bóveda oculta detrás de una pared falsa en la residencia de verano del expresidente Santiago Peña, en San Bernardino, tras dos días de procedimientos. El compartimento contaba con dos puertas blindadas y un sofisticado sistema de seguridad que había impedido el ingreso de los investigadores. Finalmente, comprobaron que estaba completamente vacío y que se trataba de una habitación de pánico.

La apertura fue posible gracias a la colaboración de Peña, quien a través de su abogado indicó dónde se encontraba la llave de seguridad, según informó la fiscal Silvia González. Durante el operativo también se incautaron computadoras que serán analizadas en el marco de la investigación por el colapso de Ueno Bank. Además, la mansión quedó bajo administración de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (SENABICO).