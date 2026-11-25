Donald Trump encabezó ayer en la Casa Blanca la tradicional ceremonia de indulto a dos pavos por el Día de Acción de Gracias, una de las celebraciones más importantes de Estados Unidos que se celebra mañana. Los animales, llamados Feathers y Freedom, fueron perdonados por el presidente y evitarán terminar en la mesa de alguna familia durante el festejo. “En nombre de la primera dama y de toda la familia Trump, quiero desearles a todos los estadounidenses un muy feliz Día de Acción de Gracias”, expresó el mandatario durante el acto realizado en el Jardín Sur de la residencia presidencial.

“Concederé un indulto completo, absoluto e incondicional, lo que significa que vivirán para siempre”, afirmó. Los dos pavos, provenientes de una granja de Virginia Occidental y con un peso cercano a los 20 kilos cada uno, viajarán a Texas, donde pasarán el resto de sus días. Trump también aprovechó la ceremonia para referirse a la construcción del nuevo Salón de Baile de la Casa Blanca. Aseguró que el próximo año el tradicional acto podrá realizarse allí y destacó que las obras avanzan a buen ritmo.

Durante su discurso, acompañado por una orquesta, el presidente agradeció a integrantes de su gabinete y elogió especialmente a Melania Trump por su trabajo con niños de acogida y sus gestiones humanitarias vinculadas con Rusia y Ucrania.

Además, defendió su gestión y aseguró que la economía estadounidense y las Fuerzas Armadas atraviesan un momento excepcional.