Acusan a Norcorea de robar US$6.000 millones en criptomonedas

El FBI atribuyó a un grupo de hackers vinculado con Corea del Norte el robo de más de 6.000 millones de dólares en activos digitales de Binance, la mayor plataforma de intercambio de criptomonedas del mundo. La empresa reanudó este domingo las retiradas de fondos después de suspenderlas por el ciberataque, considerado el mayor robo de criptomonedas denunciado hasta la fecha.

Según informó la agencia federal estadounidense, el ataque se produjo alrededor del 29 de octubre y fue ejecutado por TraderTraitor, una organización de ciberdelincuentes relacionada con el régimen norcoreano. El mismo grupo había sido señalado como responsable de la sustracción de 1.500 millones de dólares de la plataforma Bybit en febrero de 2025.

“La República Popular Democrática de Corea fue responsable del robo de más de 6.000 millones de dólares estadounidenses en activos virtuales de la plataforma de criptomonedas Binance”, sostuvo el FBI en un comunicado, en el que confirmó las sospechas que habían planteado investigadores privados y especialistas en seguridad informática.

Los investigadores advirtieron que los responsables comenzaron a convertir los activos sustraídos en Ethereum y que podrían utilizar servicios de finanzas descentralizadas e intercambios instantáneos para dificultar el seguimiento del dinero. Ante esta situación, el FBI pidió a las empresas del sector bloquear las operaciones vinculadas con las direcciones digitales utilizadas para el presunto lavado de los fondos.

Binance reconoció el viernes que había sufrido un “ataque complejo” con varios “puntos de brecha” en sus sistemas de seguridad. La compañía suspendió temporalmente las retiradas de dinero mientras evaluaba los daños y trabajaba para restablecer las operaciones. Finalmente, este domingo anunció que los usuarios podían volver a retirar sus activos.

Para afrontar las consecuencias económicas, la plataforma informó el sábado que había reservado más de 6.340 millones de dólares de recursos propios. Inicialmente, había anunciado la compra de tokens para reponer el 90% de los activos robados, aunque posteriormente aseguró que asumiría la totalidad de las pérdidas. “Nuestro compromiso sigue siendo el mismo: Binance cubrirá por completo el impacto financiero de los fondos robados en este incidente”, expresó la empresa en su cuenta de X.

Binance reconoció el viernes que había sufrido un “ataque complejo” en su seguridad

La noticia provocó una caída de las principales criptomonedas durante la jornada del viernes. El bitcoin retrocedió casi un 5%, Ethereum perdió alrededor del 6% y BNB, el activo digital vinculado con Binance, registró una baja cercana al 10%. El episodio también renovó las preocupaciones sobre la seguridad de las plataformas de intercambio y los riesgos asociados con los avances tecnológicos en materia de inteligencia artificial.

Pese a las conclusiones del FBI, el presidente estadounidense, Donald Trump, puso en duda la responsabilidad de Corea del Norte. “No estoy preocupado. Estamos recabando información. No sabemos si es Corea del Norte”, declaró el mandatario el sábado por la noche ante periodistas en su residencia de Florida.

La atribución del ataque volvió a colocar bajo investigación las actividades de organizaciones informáticas relacionadas con Pyongyang. TraderTraitor es considerado parte del Grupo Lazarus, una estructura señalada por numerosos ataques internacionales, entre ellos el perpetrado contra Sony Pictures en 2014, vinculado con el estreno de la película The Interview, una comedia que satirizaba al líder norcoreano Kim Jong Un.

El caso también reavivó las advertencias sobre la utilización de criptomonedas como mecanismo para obtener recursos por fuera de los circuitos financieros tradicionales. Mientras las autoridades estadounidenses intentan rastrear los activos sustraídos, Binance busca normalizar sus operaciones y contener las consecuencias del ataque sobre sus usuarios y el mercado internacional de activos digitales.