Ahora Trump dice estar dispuesto a trabajar con la oposición

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se mostró dispuesto a "trabajar con los demócratas", después de la derrota sufrida en las elecciones de mitad de término, donde se dio una aplastante victoria demócrata sobre los republicanos en el Congreso.

"Nosotros trabajaremos con los demócratas, y bueno, esperamos poder trabajar con ellos. Probablemente llegaremos a un acuerdo", sostuvo el mandatario.

Los comentarios conciliadores se producen tras repetidos intentos de Trump para sembrar dudas sobre el proceso electoral, lo que alimentó temores de que se negaría a aceptar los resultados.

Además, Trump tuvo un inusual gesto de elogio hacia sus rivales demócratas, al decir que hicieron un "buen trabajo". "Creo que los demócratas hicieron un buen trabajo. De verdad lo creo. Creo que hicieron un buen trabajo. Lucharon duro", dijo Trump en declaraciones a la prensa.

Respecto a la derrota, dijo que "pienso que en parte se debió a Irán, pero al mismo tiempo, la gente entendió la importancia de lo que he hecho con Irán".