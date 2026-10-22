Aislaron a Milei: en España, los líderes de la derecha le dieron la espalda

La visita de Javier Milei a España dejó una imagen política muy distinta de la que el Gobierno argentino esperaba proyectar. El Presidente llegó a Madrid en medio de la campaña electoral española, pero sus principales aliados de la derecha evitaron reunirse públicamente con él. Sin encuentros con los líderes del Partido Popular (PP) y Vox, ni una audiencia con el rey Felipe VI, el mandatario debió conformarse con una reunión con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y una videollamada con Santiago Abascal.

La ausencia de figuras de peso marcó una visita que también estuvo atravesada por fuertes enfrentamientos con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, declaraciones contra el socialismo y un polémico intercambio con una periodista que le preguntó precisamente por la falta de reuniones con sus aliados.

El viaje se produjo en un momento particularmente sensible para la política española, a pocas semanas de las elecciones legislativas del 29 de noviembre. En ese contexto, las posiciones de Milei sobre el ajuste del gasto público y los recortes estatales se convirtieron en un factor incómodo para los sectores conservadores que buscan ampliar su respaldo electoral.

Una agenda sin los principales referentes de la derecha

Uno de los aspectos más llamativos de la visita fue la ausencia de encuentros con Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular, y Santiago Abascal, presidente de Vox y uno de los dirigentes europeos con mayor afinidad ideológica con Milei.

Ninguno de los dos recibió personalmente al mandatario argentino. Mientras Feijóo se mantuvo al margen de su agenda, Abascal optó por una videollamada desde un automóvil, en medio de sus recorridas de campaña por el norte de España.

A esas ausencias se sumó la imposibilidad de concretar una audiencia con el rey Felipe VI, con quien Milei mantiene una relación cordial. Según publicaron medios españoles, la Casa Real rechazó una solicitud de encuentro porque el protocolo reserva ese tipo de reuniones para las visitas de Estado.

El Presidente argentino había evitado nuevamente esa modalidad de viaje, que habría implicado compartir actividades institucionales con funcionarios del gobierno socialista.

De esta manera, la visita quedó prácticamente sin reuniones con los principales dirigentes nacionales de la oposición española, pese a la cercanía política que Milei ha cultivado con los sectores conservadores y de derecha.

Ayuso, la única que lo recibió

En medio de ese escenario, Isabel Díaz Ayuso se convirtió en la única dirigente de peso del Partido Popular que recibió públicamente al Presidente argentino.

La reunión fue confirmada por sus asesores apenas seis horas antes de concretarse y se desarrolló a puertas cerradas, sin conferencia de prensa posterior.

El encuentro comenzó con un afectuoso abrazo entre ambos dirigentes y se extendió durante aproximadamente dos horas. Durante la conversación abordaron la situación política y económica de ambos países, la inmigración y el papel de las clases medias, así como los riesgos asociados a su deterioro económico y social.

De acuerdo con lo publicado por el diario El País, también intercambiaron opiniones sobre la situación de Ceuta, territorio español ubicado en el norte de África, en el marco del debate sobre las políticas migratorias.

Milei invitó a Ayuso a visitar nuevamente la Argentina, mientras que la presidenta madrileña le propuso participar de la XXX Cumbre Iberoamericana, prevista para principios de noviembre en Madrid.

Tras la reunión, Ayuso publicó un mensaje de respaldo en sus redes sociales. “Es una enorme alegría dar la bienvenida en Madrid al presidente de Argentina”, escribió. Y agregó: “Sentimos un profundo afecto por esta nación hermana y deseamos de corazón que recupere el camino de la prosperidad tras tantos años de decadencia y pobreza. Sus éxitos serán también los nuestros. Madrid es y siempre será su casa”.

Videollamada para disimular la ausencia de Abascal

Ante la falta de un encuentro presencial con Santiago Abascal, el Gobierno argentino buscó mostrar que la relación entre ambos dirigentes continuaba intacta.

La Oficina del Presidente difundió fragmentos de una videollamada en la que Milei y el líder de Vox intercambiaron bromas, expresiones de afecto y críticas contra los sectores de izquierda.

“Amigo, me dicen que no me querés más”, lanzó el mandatario argentino entre risas.

Abascal respondió que se encontraba recorriendo el norte de España por sus compromisos de campaña y que no había podido permanecer en Madrid.

“Estoy en el norte de España viajando por todos lados y lo que querían es que no viaje, quieren tenerme encerrado en Madrid”, explicó.

“Me habría encantado verte, pero será en otra ocasión”, agregó el dirigente español.

Milei aprovechó la comunicación para reiterar sus cuestionamientos contra la izquierda.

“No hay nada más divertido que patear culos zurdos. Están muy alterados, no les gusta escuchar la verdad”, sostuvo.

Abascal también respaldó los ataques del mandatario argentino contra Pedro Sánchez, a quien Milei había calificado de “dictador” y “ladrón”.

“No creo que estés alejado de la realidad. Yo le he llamado tirano y autócrata y lo mantengo”, afirmó el presidente de Vox.

Aunque el intercambio buscó exhibir cercanía política, la comunicación virtual terminó por subrayar una de las particularidades del viaje: Milei no consiguió una reunión presencial con uno de sus aliados internacionales más cercanos.