Al final, ¿viene el Papa?: sus médicos avalan el viaje a Argentina

La posibilidad de que el Papa León XIV concrete su esperada visita a la Argentina recibió una señal alentadora. Tras ser operado de un tumor maligno de pulmón, el Pontífice recibió el alta hospitalaria y el cirujano que encabezó la intervención aseguró que no existen impedimentos médicos para que realice la gira por América Latina prevista para noviembre, que incluye una estadía de poco más de tres días en territorio argentino.

La declaración del especialista Stefano Margaritora despeja parte de las dudas que habían surgido sobre el viaje después de que se conociera el problema de salud del Papa, de 71 años, quien fue sometido el martes pasado a una intervención quirúrgica en el hospital Gemelli de Roma.

“Diría que no hay motivos clínicos por los que no se pueda realizar este viaje”, afirmó Margaritora en una entrevista concedida a Vatican News. El médico estimó, además, que León XIV podría alcanzar una recuperación física completa dentro de aproximadamente diez días.

El itinerario contempla visitas a Uruguay, Argentina y Perú entre el 6 y el 17 de noviembre. En el caso argentino, la llegada está prevista para el 8 y la partida para el 11, aunque la concreción del recorrido dependerá de la evolución del Pontífice y de las decisiones finales del Vaticano.

Un viaje exigente

La gira latinoamericana representa uno de los compromisos internacionales más importantes de la agenda inmediata de León XIV y supone un desafío físico considerable.

El recorrido contempla alrededor de una docena de vuelos, además de dos desplazamientos en helicóptero, con cambios de altitud y condiciones climáticas muy diferentes.

Después de una primera escala en Uruguay, el Papa tiene previsto llegar a la Argentina y continuar posteriormente hacia Perú, país con el que mantiene un vínculo especial por su extensa trayectoria pastoral.

Allí se proyectan visitas a distintas regiones, entre ellas Cusco, situada a unos 3.500 metros sobre el nivel del mar, y Pucallpa, en la Amazonía peruana.

Consultado sobre las exigencias de semejante itinerario, Margaritora consideró que el tiempo disponible hasta el comienzo de la gira resulta suficiente para completar la recuperación.

“Después de este tipo de intervención considero que se necesitan un par de semanas para lograr una recuperación física verdaderamente completa”, explicó.

La evaluación médica resulta especialmente significativa para la Argentina, donde la Conferencia Episcopal viene trabajando en los preparativos de la visita y existe una fuerte expectativa entre los fieles.

El alta, antes de lo previsto

León XIV abandonó el sábado el hospital Gemelli de Roma, apenas cuatro días después de la operación, cuando inicialmente el Vaticano había anticipado que permanecería internado alrededor de una semana.

“Estoy mucho mejor, gracias”, respondió el Pontífice cuando le preguntaron por su estado de salud mientras se retiraba del establecimiento.

Antes de partir, saludó a pacientes y trabajadores del hospital, acompañado por su cirujano. También se acercó a los fieles que aguardaban su salida.

Uno de los momentos más emotivos se produjo cuando una niña ucraniana de 13 años, que había atravesado un tratamiento contra el cáncer, le entregó un muñeco papal confeccionado a mano. La adolescente contó que un encuentro anterior con León XIV le había dado fuerzas para superar su enfermedad.

Durante su internación, el Papa había comenzado a retomar algunas actividades. Mantuvo una conversación telefónica con el presidente ruso, Vladímir Putin, recibió a sus principales colaboradores y celebró misa en una capilla improvisada del hospital.

Para hoy está previsto que retome su primera actividad pública oficial después de la operación, con la tradicional bendición del Ángelus en la Plaza de San Pedro.

Una cirugía sin complicaciones

La intervención realizada el martes consistió en la extirpación del lóbulo inferior del pulmón derecho, donde se había detectado un adenocarcinoma, el tipo más frecuente de cáncer pulmonar.

Margaritora, director del área de Cirugía Torácica del hospital Gemelli, explicó que el procedimiento se desarrolló sin complicaciones y que la recuperación posterior resultó satisfactoria.

“En el momento del alta hospitalaria, León se encontraba en unas condiciones clínicas absolutamente satisfactorias. Sus análisis de sangre eran completamente normales y la función cardíaca estaba en orden”, detalló.

El especialista también indicó que la recuperación del pulmón intervenido avanza dentro de los plazos habituales.

Según explicó, el tumor fue descubierto de manera fortuita durante estudios abdominales de rutina. Los médicos observaron una pequeña mancha en la base del pulmón que motivó investigaciones adicionales.

El Papa no presentaba síntomas respiratorios y la lesión fue identificada en una etapa inicial, de acuerdo con la información difundida por su equipo médico.

Margaritora destacó especialmente la actitud de León XIV durante la recuperación y su disposición para cumplir las indicaciones de los profesionales.

“El Santo Padre, durante su recuperación posoperatoria, se ha implicado en cuerpo y alma”, afirmó.

Incluso recordó que, al segundo día de la intervención, el Pontífice ya se encontraba realizando pequeñas tareas en la capilla del hospital, pese a que el personal le había recomendado limitar sus esfuerzos.

Los estudios que todavía están pendientes

Aunque el estado general del Papa es favorable, todavía existen cuestiones médicas que deberán definirse durante los próximos días.

Los especialistas continúan analizando muestras del tumor extirpado y de los ganglios linfáticos relacionados para determinar las características de la enfermedad y establecer si será necesario algún tratamiento complementario.

Los resultados histológicos, moleculares y genéticos permitirán evaluar las alternativas terapéuticas, que podrían incluir quimioterapia, inmunoterapia o tratamientos dirigidos, según las características del tumor.

Por el momento, no se informó que León XIV deba someterse a alguna de esas terapias.

El cirujano también aprovechó para destacar la importancia de los controles preventivos, al recordar que el cáncer de pulmón puede desarrollarse sin síntomas durante sus primeras etapas.

La Argentina espera una confirmación definitiva

Con el alta hospitalaria y el pronóstico favorable del equipo médico, la posibilidad de que León XIV visite la Argentina volvió a cobrar fuerza.

La gira, que comenzaría en menos de tres semanas, mantiene su programación original y las declaraciones del cirujano constituyen hasta ahora la señal más alentadora sobre su realización.

Sin embargo, el aval médico no implica que el viaje esté definitivamente confirmado. La evolución del Pontífice, los resultados de los estudios pendientes y la evaluación de las exigencias físicas del recorrido serán determinantes para la decisión final.

Mientras tanto, la Iglesia argentina mantiene la expectativa por la llegada de León XIV entre el 8 y el 11 de noviembre, en una visita que podría convertirse en uno de los acontecimientos religiosos más importantes del año en el país.