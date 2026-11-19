En cinco años, Anthropic pasó de ser una startup a un referente de la inteligencia artificial. La creadora de Claude -el chatbot de IA- está lista para salir a bolsa en Wall Street en la jornada de hoy, con una valoración que podría superar el billón de dólares.

Claude es una familia de modelos de IA generativa que comprende y produce textos y analiza información. Sus nuevas versiones impulsan la demanda, aunque la rápida evolución del mercado obliga a invertir continuamente para conservar una ventaja que puede ser breve. Anthropic compite con OpenAI y Google mediante sistemas propietarios, accesibles en línea. Más del 80% de sus ingresos del último trimestre provino de modelos presentados en los seis meses anteriores. Pero esa ventaja puede durar poco. Los modelos abiertos, que cualquiera puede descargar y modificar, reducen la distancia con los sistemas cerrados. Epoch AI calcula que la brecha promedio es de apenas cuatro meses. Competidores como la china Moonshot ofrecen alternativas más baratas. Sus reglas de seguridad pueden ralentizar su avance.

La presión también llega por los precios. El costo de procesar la misma cantidad de texto cayó, según Morningstar, de 17 dólares a 50 centavos desde fines de 2024. Anthropic redujo tarifas de Claude Opus, pero cada nueva generación requiere más datos, procesadores y capacidad de cómputo. Para sostener la expansión, la empresa comprometió al menos 417.000 millones de dólares en alquiler de servidores y procesadores, pagos que deberá afrontar incluso si el negocio pierde impulso. Depende casi por completo de los ingresos de sus herramientas de IA.

VALOR INICIAL DE LAS ACCIONES

La oferta prevé acciones a 83 dólares, tras haberse barajado previamente una cotización de entre 70 y 78 dólares. Así, la valoración total rondará los 1,5 billones de dólares. Su tamaño podría facilitar el ingreso al Nasdaq 100 y atraer compras de fondos que replican el índice. Un fideicomiso podrá designar o remover a la mayoría del directorio y los fundadores concentrarán el 50,1% de los votos.

El debut será una prueba para el sector. Aunque sus ingresos crecieron, el ritmo se desaceleró y Anthropic todavía registra pérdidas operativas. Wall Street deberá decidir cuánto pagar por una tecnología prometedora, pero expuesta a una competencia intensa, costos crecientes y dudas sobre su rentabilidad.