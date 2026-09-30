Apple prepara el cobro por funciones de IA en el iPhone

Apple prepara el terreno para convertir algunas funciones de inteligencia artificial del iPhone en servicios de pago. Con iOS 27, la compañía profundizó las diferencias entre sus modelos y estableció distintos niveles de acceso según el hardware.

La documentación oficial incluye referencias a funciones que dependen de servidores externos, como la nueva versión de Siri y Image Playground. Estas herramientas tienen límites de uso y los términos de servicio contemplan que, en el futuro, algunas prestaciones puedan ofrecerse mediante un pago. Por ahora, Apple no anunció una suscripción específica para Siri.

Siri evolucionó desde un asistente basado en comandos hacia una herramienta capaz de mantener interacciones más naturales y realizar tareas complejas.

DIFERENCIAS ENTRE GENERACIONES

iOS 27 también establece diferencias entre generaciones de iPhone. Los modelos más antiguos, como el iPhone 11, reciben la actualización y mejoras de rendimiento, pero quedan fuera de las nuevas funciones de IA. En un nivel intermedio aparecen equipos como el iPhone 15 Pro y los iPhone 16 y 17 estándar, que pueden acceder a parte de estas prestaciones.

También hubo cambios en las funciones de cámara. Según documentación citada por PCMag, los controles de textura y grano habían sido anunciados para los iPhone 16 y 17, pero después quedaron limitados al iPhone 18 Pro y modelos posteriores.

El nuevo esquema profundiza así una tendencia: reservar las funciones más avanzadas para los equipos con chips de mayor capacidad.

La posibilidad de cobrar por funciones de IA agrega otra dimensión al cambio: si Apple avanza con ese modelo, el valor de un iPhone también dependerá del tiempo durante el cual podrá acceder a las funciones más avanzadas sin pagar servicios adicionales.