Argentina–Brasil: una relación a prueba de tensiones políticas

Ni la rivalidad futbolística, ni las bromas cruzadas, ni siquiera los vaivenes de la política de cada uno. Ni los enfrentamientos más furibundos entre sus presidentes, ni los proyectos políticos o ideológicos antagónicos. Nada parece dañar la relación económica bilateral que mantienen la Argentina con Brasil, ya que parece blindada, con una lógica acorazada del “business are business” (“negocios son negocios”).

Y es que la prioridad para las empresas que comercian entre ambas naciones es mantener el flujo de intercambio y aumentarlo cada vez más, independientemente de quien conduzca los destinos de cada nación. Y de cómo esté la relación política entre los gobiernos.

De hecho, ni siquiera se proyecta que sufra algún cambio negativo ante el escenario electoral del presente, sea quien sea el ganador del balotaje que se celebrará en dos semanas entre el actual mandatario Luiz Inácio “Lula” Da Silva y Flávio Bolsonaro, el senador que quedó primero en la ronda original y, según los analistas, tendría más de un 70% de chances de triunfar en el segundo turno.

“ES LA ECONOMÍA...”

La fiel demostración de que el vínculo económico entre Argentina y Brasil corre por carriles separados de las vicisitudes políticas es lo que viene ocurriendo en el último tiempo.

Pocas veces en la historia hubo un momento de tanta tensión política entre los gobiernos de ambas naciones. La pelea pública entre Javier Milei y Lula Da Silva escaló de tal manera que se llegó hasta el retiro del embajador brasileño en Buenos Aires, reduciendo la presencia diplomática apenas a un Encargado de Negocios, algo que Argentina calificó como “desmedido” y “unilateral”.

Sin embargo, pese a la hostilidad, el año pasado el intercambio comercial entre ambos países siguió creciendo, llegando a los 29.000 millones de dólares.

Es cierto que no alcanzó al récord de 40.000 millones de dólares de 2011 (donde había una sintonía ideológica entre los gobiernos de ambos países) pero significó una suba importante, más teniendo en cuenta el contexto de enfrentamiento Milei-Lula.

MÁS EQULIBRADO

Brasil sigue siendo el principal socio comercial de Argentina. Según los datos oficiales, en 2025 Argentina exportó a Brasil 11.757 millones de dólares e importó US$ 17.286 millones. Eso arrojó un déficit de 5.529 millones de dólares para el país gobernado por Javier Milei.

Sin embargo, en 2026 comenzó a equilibrarse un poco la balanza, de tal manera que, durante los primeros ocho meses de este año el déficit argentino se redujo a 1.635 millones de dólares, frente a más de 4.100 millones en el mismo período de 2025.

Según informó la Cámara de Comercio, Industria y Servicios Argentino Brasileña de la República Argentina (CAMBRAS) -que agrupa a más de 500 empresas que participan del intercambio bilateral- “en agosto de 2026, las exportaciones argentinas crecieron cerca de 7% interanual y las importaciones desde Brasil cayeron cerca de 10%”.

En un marco general donde, en el primer semestre de 2026, el 13% del total de las exportaciones argentinas fueron a Brasil y el 22% de las importaciones llegaron desde el gigante de Sudamérica.

Es decir que, pese al ruido político y a la “guerra” dialéctica y diplomática entre Milei y Lula, ambos países siguen con sus negocios.

El paradigma del “business are business” mantiene su vigencia. Su dominio. Su independencia. Y su hegemonía.

Así como Brasil es el principal socio comercial de Argentina, la ecuación no se repite a la inversa.

El principal socio comercial de Brasil es China, seguido por EE.UU. y luego sí aparece Argentina. Hacia el gigante asiático, el país de Lula destina el 27% del total de sus exportaciones (en especial soja, mineral de hierro y petróleo crudo).

Mientras que al país gobernado por Donald Trump -un ferviente detractor de Lula al que le subió los aranceles de sus productos por el encarcelamiento de Jair Bolsonaro dictaminado por la Justicia- le vende petróleo, productos semielaborados y de aeronáutica. Argentina sí es el principal socio comercial en América Latina y dentro del Mercosur, pero no encabeza la nómina global como sí lo hace Brasil en sentido inverso.

Pese al ruido político, perdura el paradigma del “business are business”

“CUANDO BRASIL ESTORNUDA...”

Por eso muchas veces se dice que cuando “Brasil estornuda, Argentina se resfría”. Y no al revés. Aun así, la relación sigue siendo beneficiosa para ambas naciones.

En general, Brasil siempre exportó más de lo que importó de Argentina: sólo en 11 de los últimos 35 años –desde la puesta en marcha del Mercosur- la balanza comercial fue superavitaria para el país.

Las bajas en el comercio entre ambos países respondieron más a problemas económicos internos de cada uno de ellos en determinados años. Más allá de la pelea actual o de que pueda llegar a ocurrir en el balotaje brasileño: sea Lula o Bolsonaro quien se quede con el Palacio de Planalto por los próximos cuatro años.