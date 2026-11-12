Argentina, contra Irán: tras la acusación de terrorismo

El Gobierno argentino rechazó categóricamente la decisión de Irán de declarar organizaciones terroristas a la Armada y a la Fuerza Aérea nacionales y calificó la medida como una acusación “inadmisible” y carente de todo fundamento. A través de un comunicado de la Cancillería, la administración de Javier Milei cuestionó la determinación de Teherán y defendió la legitimidad de ambas instituciones militares.

“El Gobierno argentino rechaza categóricamente la decisión del régimen de Irán”, expresó el Ministerio de Relaciones Exteriores, que sostuvo que las dos fuerzas “se encuentran legítimamente constituidas, subordinadas a la Constitución Nacional y desarrollan sus funciones con pleno respeto a las leyes nacionales, el derecho internacional, los tratados y acuerdos internacionales y la soberanía de los Estados”.

En su respuesta, Cancillería también puso sobre la mesa los antecedentes judiciales que mantienen enfrentados a ambos países. Recordó que la Justicia argentina atribuyó responsabilidad a Irán por los atentados contra la Embajada de Israel, en 1992, que dejó 29 muertos, y contra la AMIA, en 1994, donde fueron asesinadas 85 personas y cientos resultaron heridas. Además, cuestionó la falta de cooperación de Teherán con los tribunales argentinos, el incumplimiento de las órdenes internacionales de detención y la designación de personas requeridas por la Justicia en cargos de alta responsabilidad.

“Tres décadas después, los acusados no han comparecido ante la justicia argentina”, remarcó la cartera de Exterior, que volvió a exigir la colaboración plena de las autoridades iraníes y que pongan a disposición de los tribunales a los responsables señalados. El comunicado también reafirmó el compromiso con la memoria de las víctimas y la búsqueda de justicia, y expresó su solidaridad con los familiares y la comunidad judía argentina.

La decisión iraní había sido anunciada ayer temprano por su Ministerio de Relaciones Exteriores, que invocó el “principio de reciprocidad” y una ley aprobada en 2019 para justificar la inclusión de las dos fuerzas argentinas en su lista de organizaciones terroristas. Teherán consideró que la decisión de Buenos Aires de marzo pasado, cuando designó en esa misma categoría a los Guardianes de la Revolución, constituyó una “medida hostil”.