Estados Unidos detectó indicios de que Irán evalúa posibles ataques en Washington mediante una bomba sucia o un arma química para atacar a funcionarios de alto rango de la administración de Donald Trump, según informó la cadena CNN a partir de consultas con siete funcionarios estadounidenses.

Si bien dicha planificación consistiría en un intento de generar opciones para el futuro y no una preparación de un atentado inmediato, la información de inteligencia incluye ubicaciones y blancos concretos, lo que derivó en reuniones de contingencia dentro del gobierno estadounidense.

La vocera de la Casa Blanca, Lauren Bis, afirmó en un comunicado que el gobierno está "monitoreando toda potencial amenaza, pero que por el momento no existen amenazas creíbles contra el territorio nacional".

Según CNN, dos funcionarios indicaron que durante la última semana se realizaron varias reuniones para analizar cómo contrarrestar los posibles ataques. En ese sentido, una de las fuentes calificó esa planificación como "prudente".

Asimismo, una de las fuentes advirtió que todavía existen dudas sobre la capacidad operativa de Teherán: "Si de verdad tienen el personal para llevarlo a cabo es motivo de debate".

Los antecedentes de las amenazas contra Trump

Irán elabora planes contra funcionarios estadounidenses actuales y anteriores desde el primer gobierno de Trump, indicaron desde CNN. Entre los antecedentes, figura un intento de contratar un asesinato contra el propio mandatario en 2024.

Las amenazas también llevaron al Servicio Secreto a trasladar al secretario del Tesoro, Scott Bessent, a una vivienda militar la semana pasada.

Los funcionarios consultados consideraron que Estados Unidos es vulnerable a un ataque con armas no convencionales. Una bomba sucia combina material radiactivo con un explosivo convencional.

Una de las fuentes familiarizadas con la inteligencia describió el posible efecto de este tipo de dispositivo: "Un arma así es un arma de terror, no un arma de precisión, igual que un atacante suicida que se hace estallar". Además, "pueden enfermar gravemente a la gente y volver inhabitables ciertas zonas", agregó la fuente.

Por otro lado, una fuente indicó que la inteligencia estadounidense detectó comunicaciones iraníes en las que se afirma que el régimen habría escondido materiales para fabricar bombas dentro de Estados Unidos, aunque los funcionarios tienen diferentes opiniones sobre la credibilidad de esa información.

La preocupación por las tropas en Medio Oriente

Otra cuestión que sigue de cerca las autoridades estadounidenses apunta a la posibilidad de que Irán utilice armas químicas contra tropas desplegadas en Medio Oriente, según dos de los funcionarios citados por CNN.

En ese sentido, funcionarios advirtieron que los efectivos estadounidenses no cuentan con el equipo de protección ni el entrenamiento adecuados para enfrentar un ataque de esas características.

Por eso, se puso en marcha una planificación paralela para garantizar que el personal diplomático y de inteligencia en la región disponga de los elementos y la capacitación necesarios para protegerse ante un eventual ataque químico.

La información fue publicada por CNN a partir de testimonios de funcionarios estadounidenses y de datos de inteligencia cuya credibilidad y alcance todavía presentan interrogantes.