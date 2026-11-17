El periodista y escritor costarricense Camilo Rodríguez Chaverri, reconocido por sus frecuentes denuncias sobre las actividades y nexos del narcotráfico en Costa Rica, fue asesinado a tiros por desconocidos en las últimas horas, informaron las autoridades. El director de la Fuerza Pública, Raúl Rivera, dijo a los medios que trabajan en la búsqueda de dos personas que viajaban en una motocicleta y que habrían disparado en varias ocasiones contra el comunicador en una ruta de San Miguel de Santo Domingo de Heredia, a unos 10 kilómetros al norte de San José.

La Cruz Roja Costarricense informó en un video a la prensa que las primeras unidades llegaron aproximadamente cinco minutos después de recibir la alerta, pero encontraron a Rodríguez dentro de su vehículo sin signos vitales. El Organismo de Investigación Judicial de Costa Rica (OIJ) confirmó el crimen en un chat de periodistas, sin entrar en detalles.

Rodríguez Chaverri utilizaba sus redes sociales para denunciar con frecuencia actividades de abogados, empresarios y algunas figuras de la política local, a las que él identificaba con el tráfico internacional de drogas. Inclusive, afirmaba ser colaborador de la Administración de Control de Drogas de los Estados Unidos como informante.

La muerte de Rodríguez Chaverri: indignación y repudio

La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, aseguró que instruyó a los cuerpos policiales para que colaboren con la investigación que lleve al castigo de los responsables del asesinato. “Me llena de indignación y repudio el cobarde asesinato del comunicador Camilo Rodríguez, independientemente del contenido de sus comunicaciones, lo que hoy ocurrió en nuestro país es una mancha contra la libertad de expresión”, dijo la mandataria.

Fernández tuvo diferencias en el pasado con el comunicador, a quien denunció penalmente en febrero de este año por mencionar supuestos vínculos de la hoy gobernante con el narcotráfico, los cuales ella rechazó en varias ocasiones.

El fiscal general, Carlo Díaz, indicó que se hará una investigación exhaustiva para determinar tanto a los autores materiales como intelectuales de este asesinato que conmociona al país.

El Instituto de Prensa y Libertad de Expresión (IPLEX) condenó la muerte de Rodríguez y exigió a las autoridades esclarecer si su muerte tiene que ver con su actividad periodística. “Rodríguez había realizado publicaciones y denuncias relacionadas con temas de interés, entre ellos el narcotráfico y figuras públicas. La orden para silenciarlo provenga de donde provenga, es muy grave y el Estado debe investigar y llegar hasta las últimas consecuencias”, indicó a organización.

El suceso ocurrió a pocos metros del lugar en que también murió hace 25 años el periodista Parmenio Medina Perez a manos de sicarios y tras sus denuncias por actividades irregulares de grupos económicamente poderosos.