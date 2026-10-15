El Ejército de Estados Unidos elaboró nuevos planes de ataque que podrían incluir el uso de la denominada "madre de todas las bombas" para atacar infraestructuras energéticas e instalaciones nucleares de Irán en caso de que el presidente estadounidense, Donald Trump, ordene reanudar las operaciones de ataque, según informó este jueves la CNN, que citó a varios funcionarios relacionados con el tema.

En medio de las persistentes tensiones entre Washington y Teherán, pese a los esfuerzos diplomáticos por poner fin al conflicto, dicho informe señaló que "el uso por primera vez en el conflicto con Irán de la bomba GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast, conocida como MOAB, la mayor bomba no nuclear del arsenal estadounidense, supondría una notable escalada, aunque existen dudas sobre su eficacia para alcanzar cualquiera de los objetivos estratégicos declarados por Trump o para inclinar la balanza de la guerra".

Asimismo, el pasado 8 de octubre Trump afirmó que Estados Unidos no lanzaría nuevos ataques contra Irán antes de las elecciones legislativas del 3 de noviembre, aludiendo a las conversaciones en curso con funcionarios iraníes, aunque dejó abierta la posibilidad de nuevas acciones militares tras esa fecha.

Cómo es la madre de todas las bombas

La GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast (MOAB), conocida como "The Mother Of All Bombs" ("Madre de todas las bombas"), es una bomba guiada convencional con gran radio de detonación desarrollada para el Ejército de los Estados Unidos por Albert L. Weimorts Jr.

En el momento de su desarrollo fue promocionada como la bomba convencional (no atómica) más poderosa jamás creada. La bomba fue diseñada para ser lanzada por un avión de carga Hércules C-130.

Con un peso de unos 9.800 kilogramos y una longitud de 9,18 metros, la MOAB está diseñada para destruir objetivos en una amplia zona. Su diámetro de explosión es de unos 1,40 kilómetros, según se pudo saber.

Fue usada por primera vez por el Ejército estadounidense en abril de 2017, durante la administración de Trump, cuando fue lanzada sobre Achin, en la provincia afgana de Nangarhar, como parte del ataque contra el Estado Islámico.