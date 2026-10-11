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Un Brutal bombardeo de rebeldes hutíes

Ataque al aeropuerto de Riad: muertos y heridos

Fuego en el aeropuerto de riad tras el ataque / web

Por Redacción

Los ataques de los rebeldes hutíes de Yemen contra el aeropuerto internacional de Riad dejaron tres muertos, varios heridos y daños en tres aeronaves, según informaron autoridades saudíes y dos funcionarios regionales. Un nuevo lanzamiento de misil contra la terminal volvió a interrumpir el tráfico aéreo.

Los daños en los aviones corresponden a los ataques del jueves y fueron reportados el sábado por los dos funcionarios, quienes hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a informar a la prensa. La Autoridad General de Aviación Civil de Arabia Saudita comunicó que tres ciudadanos saudíes murieron y otros resultaron heridos.

En medio de la escalada, el portavoz de la coalición encabezada por Arabia Saudita, el mayor general Turki al-Malki, aseguró que sus fuerzas habían destruido 136 objetivos militares en zonas de Yemen controladas por los hutíes.

Al-Malki afirmó que las operaciones buscan desarticular la red de misiles balísticos del grupo rebelde. La agencia AP indicó que no pudo verificar de manera independiente esas afirmaciones.

Los ataques se producen mientras los hutíes combaten contra las fuerzas del gobierno de Yemen en la costa del mar Rojo, donde Arabia Saudita proporciona cobertura aérea a sus aliados.

El centro de medios de los hutíes informó el sábado que cuatro ataques alcanzaron el Aeropuerto Internacional de Saná, en la capital yemení, y responsabilizó a Arabia Saudita, sin brindar detalles sobre posibles víctimas o daños.

Hasta ese momento, el Centro para la Comunicación Internacional del gobierno saudí, encargado de atender a los medios extranjeros, no había respondido a una solicitud de comentarios.

Rescate de tripulantes en el golfo Pérsico

En otro episodio registrado en la región, la guardia nacional de Emiratos Árabes Unidos rescató a 22 tripulantes de un petrolero en llamas en el golfo Pérsico.

El organismo informó el sábado que todos eran de nacionalidades asiáticas, recibieron primeros auxilios y se encontraban estables. No identificó la embarcación ni precisó el lugar o la causa del incendio.

El incidente ocurrió en un contexto de ataques contra buques comerciales que transitan por el cercano estrecho de Ormuz durante la guerra entre Estados Unidos e Irán. No se informó si el fuego estaba relacionado con esas acciones.

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