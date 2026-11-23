Los auriculares inalámbricos se usan para escuchar música, mirar videos y atender llamadas. Sin embargo, pueden sufrir cortes de conexión. Antes de pensar en una falla técnica, hay soluciones simples.

Una causa frecuente es la interferencia entre señales Bluetooth. Cuando varios equipos funcionan cerca, la transmisión puede volverse inestable. También influye la distancia: las paredes, las puertas y el cuerpo pueden debilitar la conexión.

La batería también puede influir. Si los auriculares tienen poca carga, pueden producirse interrupciones. Por eso, conviene comprobar su autonomía y cargarlos si es necesario.

Si el problema continúa, se puede apagar el Bluetooth del celular, esperar entre uno y dos minutos y volver a activarlo. También conviene cerrar la aplicación utilizada, como por ejemplo Spotify.

Después, hay que verificar que la aplicación y el software de los auriculares estén actualizados. Las actualizaciones corrigen errores de conectividad.

Si los cortes persisten, se recomienda reiniciar los dispositivos. En los modelos con estuche, basta con guardar los auriculares durante unos 15 segundos, cerrar la tapa y volver a colocarlos. Otra opción es desvincularlos desde el menú Bluetooth del teléfono y emparejarlos nuevamente.

Como último recurso, se puede realizar un restablecimiento de fábrica. El procedimiento varía según el fabricante: conviene consultar las instrucciones del modelo.

También importa el lugar donde aparecen las interrupciones. Las estaciones de tren, las plazas concurridas y otros espacios públicos concentran señales inalámbricas que pueden interferir. Probar los auriculares en otro ambiente ayuda a detectar interferencias. También ayuda probarlos en un sitio tranquilo.