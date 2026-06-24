Balas y terror por los narcos en Río

Decenas de turistas quedaron atrapados este martes en un mirador de Rio de Janeiro tras una operación policial contra el narcotráfico en la favela de Santa Marta, en Botafogo. El despliegue, dirigido contra integrantes del Comando Vermelho, derivó en intensos tiroteos desde la madrugada que generaron pánico entre los visitantes que habían acudido a observar el amanecer.

La acción policial buscaba ejecutar más de 40 órdenes de arresto y allanamiento contra miembros de una de las principales facciones criminales de Brasil. Sin embargo, los enfrentamientos se extendieron más allá del perímetro previsto y alcanzaron zonas turísticas y residenciales del sur de la ciudad, algo poco habitual en este tipo de intervenciones.

Un pasajero de un autobús que circulaba por la avenida São Clemente resultó herido por un disparo, mientras que edificios, vehículos e incluso una iglesia evangélica sufrieron impactos de bala. Videos difundidos en redes sociales muestran a personas resguardadas en el suelo mientras se escuchan ráfagas de armas automáticas. Testigos describieron escenas de terror. Un fotógrafo local relató que se vivieron “unos 20 minutos de tiroteo intenso” con cerca de 60 personas atrapadas en el mirador.

Las visitas guiadas fueron suspendidas de inmediato, mientras las autoridades reforzaban el operativo en la zona. Habitantes de la favela también expresaron su preocupación por la violencia, que se extendió a barrios más acomodados como Botafogo.