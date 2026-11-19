El empresario y filántropo estadounidense Bill Gates realizó una discreta visita a la Argentina, marcada por el estricto hermetismo sobre los motivos de su viaje y la ausencia de una agenda oficial difundida. El paso del cofundador de Microsoft por territorio nacional quedó retratado en dos escenarios sumamente contrastantes: una caminata por las calles de un tradicional barrio porteño y una escala en el extremo sur del continente.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el magnate tecnológico fue visto mientras recorría el barrio de La Boca, entre los coloridos conventillos de Caminito y el movimiento cotidiano de los vecinos y turistas. Aunque mantuvo un perfil bajo y no participó de actos públicos anunciados, su presencia en uno de los paseos más emblemáticos de la capital argentina generó sorpresa entre los transeúntes.

El itinerario del inversor incluyó además una parada en Tierra del Fuego, donde fue fotografiado en el área portuaria de Ushuaia con el canal Beagle como telón de fondo. Tampoco trascendieron precisiones oficiales sobre el objetivo ni la extensión de su permanencia en la ciudad austral, aunque el amarre simultáneo de varios megayates en el puerto local alimentó diversas especulaciones en torno a su travesía.

El arribo de Gates a la Argentina coincidió con un momento complejo para la firma que fundó, apenas una semana después de que Microsoft sufriera una de las interrupciones operativas más severas de su historia reciente. El pasado 12 de noviembre, un desperfecto en la infraestructura de red que sostiene a Microsoft 365 dejó inactivos a plataformas clave como Outlook, Teams y Copilot durante casi 24 horas a escala planetaria. En el punto máximo de la crisis, más del 80% de los servidores de la pasarela de red dejó de responder, según admitió la propia corporación.

De acuerdo con las explicaciones técnicas brindadas posteriormente, el incidente tuvo su raíz en una falla de software incorporada en julio que superó las pruebas de carga previas sin ser detectada. A través de la red social X, el vicepresidente ejecutivo de Copilot en Microsoft, Charles Lamanna, detalló que el episodio obedeció a “tres factores principales que, juntos, causaron una caída global en la pasarela de red”. El defecto permaneció latente durante tres meses hasta que una combinación de mayor tráfico y menor capacidad disponible en los servidores detonó el colapso.

Pocos días antes de aquel apagón digital, el propio Gates había advertido sobre los peligros vinculados al desarrollo acelerado de la inteligencia artificial sin marcos de control adecuados. Durante un reportaje concedido a la cadena ABC News, el empresario sostuvo que “el frente que probablemente veremos con mayor dramatismo el próximo año serán los ciberataques”, tras alertar que los sistemas más sofisticados pueden ser empleados para ejecutar ofensivas informáticas de alta complejidad si operan sin restricciones.