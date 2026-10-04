Educación

Clasificados

Fúnebres

Mercados Online
TEMAS DE HOY:
Último momento
PUBLICIDAD
El Mundo

Boca abajo y con 33 aros: el récord que sorprende al mundo

Por Redacción

Hay desafíos que parecen imposibles hasta que alguien decide intentarlos. Yan Yanjia, un hombre chino, acaba de demostrarlo al conseguir que 33 aros de hula-hula giraran alrededor de su cuerpo mientras permanecía suspendido boca abajo. Con la hazaña, consiguió un nuevo récord Guinness y superó por nada menos que 10 aros la marca anterior. El curioso desafío tuvo lugar en Guilin, en la región de Guangxi. Yanjia quedó colgado boca abajo de un juego infantil mientras dos amigos lo ayudaban a colocar los aros, que pasaban por encima de su cabeza hasta quedar alrededor de sus caderas. Después llegó la parte difícil: mantener los 33 en movimiento durante el tiempo exigido para validar el récord. Pero detrás de la espectacular escena hay una historia de perseverancia. Yanjia comenzó a practicar hula-hula hace ocho años, después de que le diagnosticaran hígado graso asociado a la obesidad. Por recomendación médica, empezó a ejercitarse con un aro de dos kilos y aseguró que pasó de pesar 80 a 63 kilos en apenas un mes. Según explicó, además del ejercicio, controlar progresivamente la alimentación fue fundamental. Lejos de conformarse con el nuevo récord, ya tiene otro desafío en mente: hacer girar los aros mientras realiza dominadas. Yanjia reconoce que será mucho más exigente porque necesitará una gran estabilidad del tronco. Al parecer, para él, quedarse quieto nunca fue una opción.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Registrate gratis para seguir leyendo

Ya leíste varias notas de El Día. Creá tu cuenta gratuita y seguí accediendo al contenido del diario.

Registrarme

¿Ya tenés cuenta? Ingresar

Has alcanzado el límite de notas gratuitas

Suscribite a uno de nuestros planes digitales y seguí disfrutando todo el contenido de El Día sin restricciones.

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

Para disfrutar este artículo, análisis y más, por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme
PUBLICIDAD

¿Querés recibir notificaciones de alertas?