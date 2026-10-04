Boca abajo y con 33 aros: el récord que sorprende al mundo

Hay desafíos que parecen imposibles hasta que alguien decide intentarlos. Yan Yanjia, un hombre chino, acaba de demostrarlo al conseguir que 33 aros de hula-hula giraran alrededor de su cuerpo mientras permanecía suspendido boca abajo. Con la hazaña, consiguió un nuevo récord Guinness y superó por nada menos que 10 aros la marca anterior. El curioso desafío tuvo lugar en Guilin, en la región de Guangxi. Yanjia quedó colgado boca abajo de un juego infantil mientras dos amigos lo ayudaban a colocar los aros, que pasaban por encima de su cabeza hasta quedar alrededor de sus caderas. Después llegó la parte difícil: mantener los 33 en movimiento durante el tiempo exigido para validar el récord. Pero detrás de la espectacular escena hay una historia de perseverancia. Yanjia comenzó a practicar hula-hula hace ocho años, después de que le diagnosticaran hígado graso asociado a la obesidad. Por recomendación médica, empezó a ejercitarse con un aro de dos kilos y aseguró que pasó de pesar 80 a 63 kilos en apenas un mes. Según explicó, además del ejercicio, controlar progresivamente la alimentación fue fundamental. Lejos de conformarse con el nuevo récord, ya tiene otro desafío en mente: hacer girar los aros mientras realiza dominadas. Yanjia reconoce que será mucho más exigente porque necesitará una gran estabilidad del tronco. Al parecer, para él, quedarse quieto nunca fue una opción.

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