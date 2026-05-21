Bolivia: ministro de Trabajo pone su cargo a disposición con el objetivo de ayudar a la “pacificación del país”

El ministro de Trabajo de Bolivia, Édgar Morales, anunció el jueves que puso a disposición su cargo con el objetivo de ayudar a la “pacificación del país”, en medio de protestas de sectores, entre ellos la Central Obrera Boliviana (COB) que reclaman la renuncia del presidente, Rodrigo Paz.La determinación surge un día después de que el mandatario boliviano anticipara una reorganización de su gabinete, reportó el diario paceño El Día. “Pongo a disposición mi cargo como Ministro de Trabajo porque quiero pacificar el país, no quiero que mi país esté en estos momentos sufriendo como mis hermanos de las provincias que están totalmente abandonados”, explicó Morales.

El todavía ministro señaló que a través de su partido Democracia Directa tiene cuatro diputados en el parlamento, tres titulares y un suplente. Morales ha sido uno de los ministros más rechazados durante la escalada de conflictos. La COB hace varias semanas que lo descartó como interlocutor y no respondió a ninguna de sus convocatorias al diálogo.

Durante una marcha, un grupo de manifestantes de la COB y el magisterio urbano irrumpieron en las oficinas del Ministerio de Trabajo. Poco después fueron desalojados por la Policía. El gobierno de Rodrigo Paz afronta tres semanas de conflicto. Este jueves se reportaban 45 puntos de bloqueo a nivel nacional.

Además una marcha de la COB se dirige este jueves desde El Alto hacia el centro de la ciudad de La Paz. En la manifestación no participa Mario Argollo, máximo dirigente de la COB, sobre quien pesa una orden de aprehensión emitida por la Fiscalía en el marco de la investigación de hechos de violencia ocurridos durante las manifestaciones.



La determinación surge un día después de que el mandatario boliviano anticipara una reorganización de su gabinete, reportó el diario paceño El Día. “Pongo a disposición mi cargo como Ministro de Trabajo porque quiero pacificar el país, no quiero que mi país esté en estos momentos sufriendo como mis hermanos de las provincias que están totalmente abandonados”, explicó Morales.El todavía ministro señaló que a través de su partido Democracia Directa tiene cuatro diputados en el parlamento, tres titulares y un suplente. Morales ha sido uno de los ministros más rechazados durante la escalada de conflictos. La COB hace varias semanas que lo descartó como interlocutor y no respondió a ninguna de sus convocatorias al diálogo.

Durante una marcha, un grupo de manifestantes de la COB y el magisterio urbano irrumpieron en las oficinas del Ministerio de Trabajo. Poco después fueron desalojados por la Policía. El gobierno de Rodrigo Paz afronta tres semanas de conflicto. Este jueves se reportaban 45 puntos de bloqueo a nivel nacional.

Además una marcha de la COB se dirige este jueves desde El Alto hacia el centro de la ciudad de La Paz. En la manifestación no participa Mario Argollo, máximo dirigente de la COB, sobre quien pesa una orden de aprehensión emitida por la Fiscalía en el marco de la investigación de hechos de violencia ocurridos durante las manifestaciones.



El todavía ministro señaló que a través de su partido Democracia Directa tiene cuatro diputados en el parlamento, tres titulares y un suplente. Morales ha sido uno de los ministros más rechazados durante la escalada de conflictos. La COB hace varias semanas que lo descartó como interlocutor y no respondió a ninguna de sus convocatorias al diálogo.Durante una marcha, un grupo de manifestantes de la COB y el magisterio urbano irrumpieron en las oficinas del Ministerio de Trabajo. Poco después fueron desalojados por la Policía. El gobierno de Rodrigo Paz afronta tres semanas de conflicto. Este jueves se reportaban 45 puntos de bloqueo a nivel nacional.

Además una marcha de la COB se dirige este jueves desde El Alto hacia el centro de la ciudad de La Paz. En la manifestación no participa Mario Argollo, máximo dirigente de la COB, sobre quien pesa una orden de aprehensión emitida por la Fiscalía en el marco de la investigación de hechos de violencia ocurridos durante las manifestaciones.



Durante una marcha, un grupo de manifestantes de la COB y el magisterio urbano irrumpieron en las oficinas del Ministerio de Trabajo. Poco después fueron desalojados por la Policía. El gobierno de Rodrigo Paz afronta tres semanas de conflicto. Este jueves se reportaban 45 puntos de bloqueo a nivel nacional.Además una marcha de la COB se dirige este jueves desde El Alto hacia el centro de la ciudad de La Paz. En la manifestación no participa Mario Argollo, máximo dirigente de la COB, sobre quien pesa una orden de aprehensión emitida por la Fiscalía en el marco de la investigación de hechos de violencia ocurridos durante las manifestaciones.



Además una marcha de la COB se dirige este jueves desde El Alto hacia el centro de la ciudad de La Paz. En la manifestación no participa Mario Argollo, máximo dirigente de la COB, sobre quien pesa una orden de aprehensión emitida por la Fiscalía en el marco de la investigación de hechos de violencia ocurridos durante las manifestaciones.

