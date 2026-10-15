Brasil aprobó reducir la semana laboral, previo a la segunda vuelta presidencial

El Senado de Brasil aprobó el miércoles una enmienda constitucional para reducir la jornada laboral máxima del país de 44 a 40 horas semanales sin disminuir el salario, una medida respaldada por el presidente Luiz Inácio Lula Da Silva, quien espera que impulse su posición frente a Flávio Bolsonaro en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales que se realizará el 25 de octubre.

Se prevé que Lula promulgue la reducción de la jornada laboral la próxima semana, luego de que la cámara alta aprobara la medida en dos rondas de votación con el mismo resultado: 75 a 1 de 81 miembros. El único voto en contra provino del ex vicepresidente de Jair Bolsonaro, Hamilton Mourao.

Flávio Bolsonaro, quien se opuso a la iniciativa hasta hace unos días, votó a favor de forma remota mientras hacía campaña en el sur de Brasil. Analistas y políticos dicen que sus aliados en el Senado dejaron de bloquear la popular medida para que no se viera perjudicado en su reñida pelea contra Lula.

La enmienda les otorga a las empresas 14 meses para adoptar la jornada laboral más corta, lo que fue un punto de fricción en las negociaciones. Muchos líderes empresariales y legisladores querían que los cambios se hicieran de manera gradual durante 10 años.

La modificación establece un límite de 40 horas semanales y dos días de descanso sin reducir el salario. Más de 37 millones de trabajadores podrían beneficiarse de las nuevas reglas, según el gobierno. "Hoy es un día para celebrar un logro histórico para millones de trabajadores", declaró Lula en un comunicado. "Esto significa tener más tiempo para vivir, descansar, estar con la familia, ver crecer a sus hijos, cuidarse y disfrutar la vida. Aquellos que trabajan tan duro para construir Brasil también merecen tener tiempo para vivir", agregó.

Muchos senadores corearon el nombre de Lula después de la votación, mientras que los partidarios de Bolsonaro abandonaron rápidamente el recinto.

Lula ha tomado una serie de medidas en los últimos días para apuntalar el apoyo de los electores antes de la segunda vuelta, entre ellas nuevos recortes de impuestos a los combustibles, la ampliación de subsidios existentes, la promesa de condonar deudas de más de 3,6 millones de pequeñas empresas con el gobierno federal, la decisión de bloquear la señal de teléfonos celulares alrededor de las prisiones y un aumento de los pagos de un programa de asistencia para estudiantes universitarios. El cambio en el sistema de jornada laboral es considerado el punto culminante de esas iniciativas.

Flávio Bolsonaro, que superó a Lula por 2,2 millones de votos en la primera vuelta, revirtió el martes su prolongada oposición a la medida. Antes defendía un régimen más flexible de pago por hora, pedía negociaciones individuales entre empleados y empleadores, y reiteradamente calificaba la propuesta como motivada por intereses electorales. Horas después de anunciar su respaldo al cambio, Bolsonaro dijo a empresarios que el nuevo Congreso (donde su partido podría alcanzar una mayoría simple con otros partidos aliados desde febrero) podría revisar la medida.

El impulso detrás de esta reforma refleja una tendencia creciente en América Latina. Países vecinos como Chile y Colombia han aprobado recientemente leyes históricas para reducir sus respectivas jornadas laborales a 40 y 42 horas, lo que envalentonó a los grupos laborales brasileños a buscar lo mismo.

En febrero, legisladores mexicanos aprobaron una propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum para recortar la semana laboral de 48 horas. Las horas de trabajo se reducirán gradualmente hasta llegar a una semana laboral de 40 horas para 2030.

En 2023, Chile aprobó la llamada Ley de 40 Horas, que redujo su semana laboral a 40 horas desde el año pasado. Se aplica a todos los trabajadores bajo el Código del Trabajo del país, sin reducción salarial.