Brasil: el real recuperó terreno, pero la Bolsa cayó

Los mercados brasileños no lograron dejar atrás la turbulencia desatada tras la reelección de Luiz Inácio Lula da Silva. Aunque el real recuperó parte del terreno perdido y los activos del país en Wall Street mostraron una leve mejoría, la Bolsa de San Pablo volvió a cerrar en baja. La atención de los inversores se concentra ahora en las señales que dará el Gobierno sobre el gasto público, la deuda y la composición del próximo gabinete económico.

El Ibovespa, principal índice bursátil brasileño, terminó este martes con una caída del 0,51%, hasta los 175.710 puntos, después de haber ensayado un rebote cercano al 1% durante la mañana. El retroceso se sumó al derrumbe del 13,88% del lunes, la peor jornada desde marzo de 2020. Durante aquella rueda, las pérdidas obligaron a suspender temporalmente las operaciones mediante el mecanismo conocido como circuit breaker.

El alivio fue más visible en el mercado cambiario. El dólar comercial retrocedió cerca del 1% y se ubicó en torno a los 5,35 reales, después de haber cerrado el lunes alrededor de los 5,40. Sin embargo, la recuperación de la moneda brasileña quedó lejos de compensar la depreciación de la jornada anterior, cuando la divisa estadounidense había subido un 8,21%.

En Nueva York, el fondo que replica acciones brasileñas, el iShares MSCI Brazil (EWZ), avanzó apenas un 0,44%, tras desplomarse un 19,82% el lunes. Los papeles de grandes compañías tampoco encontraron un piso uniforme: Itaú, Bradesco, Petrobras y Vale registraron nuevas bajas.

LAS TASAS

Las tasas de interés futuras también retrocedieron, en medio de las medidas del Tesoro brasileño para contener la volatilidad de la deuda. El organismo canceló licitaciones y recurrió a recompras de bonos, mientras los inversores revisaban sus posiciones tras el resultado electoral.

El ministro de Hacienda, Dario Durigan, atribuyó la turbulencia principalmente al desarme de apuestas a favor de una victoria de Flávio Bolsonaro y ratificó el compromiso oficial con la responsabilidad fiscal. Sin embargo, Citigroup y BCA Research redujeron sus recomendaciones sobre activos brasileños.

Mientras, Moody’s advirtió sobre las presiones que podrían generar los déficits persistentes y el encarecimiento del financiamiento.

La descompresión cambiaria coincidió con una baja del 0,2% del dólar mayorista argentino, que cerró en $1.538 y cortó siete jornadas consecutivas de aumentos, aunque también incidieron factores locales.

Con una estabilización todavía frágil, las próximas definiciones de Lula sobre su equipo económico y las cuentas públicas de 2027 serán claves para determinar si el alivio se sostiene.