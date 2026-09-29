Brasil entra en la recta final, con Lula y Bolsonaro en empate técnico

Brasil entró en la recta final de la campaña electoral presidencial con una disputa abierta entre Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro. A días de la primera vuelta, prevista para el próximo domingo 4 de octubre, el mandatario conserva una ventaja en las encuestas, pero la distancia se estrechó y el escenario de un eventual balotaje aparece dentro del margen de error.

El último sondeo de Datafolha ubica a Lula, del Partido de los Trabajadores (PT), con 40% de intención de voto para el primer turno, frente al 36% de Flávio Bolsonaro, del Partido Liberal (PL). Augusto Cury reúne 5%, Ronaldo Caiado 4% y Renan Santos 3%. Hay además 5% de votos en blanco o nulos y 2% de indecisos. Con un margen de error de dos puntos, la diferencia entre Flávio y Lula es mínima.

El panorama se vuelve todavía más ajustado en una eventual segunda vuelta, prevista para el 25 de octubre. Datafolha registra 47% para Lula y 45% para Flávio, una diferencia que se encuentra dentro del margen de error y configura un empate técnico.

En la fase final, ambos comandos buscan captar a los electores que aún pueden cambiar de opinión y consolidar sus principales bases. El oficialismo reforzó medidas dirigidas a sectores de menores ingresos, entre ellas un reajuste del 15% en el programa Bolsa Família, y puso el foco en las apuestas en línea, restringiéndolas. Lula mantiene una ventaja marcada en el Nordeste, donde alcanza 55% frente al 25% de Flávio.

Flávio, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, consolidó su candidatura como principal representante de la derecha después de la inhabilitación de su padre. Su campaña centra el discurso en la inflación, la seguridad y el costo de vida. El senador registra mejores números entre los evangélicos, con 47% frente al 27% de Lula. La batalla también se trasladó a las redes sociales, donde grupos de voluntarios de ambos espacios intentan llegar a votantes no definidos. El tramo final tendrá además un último escenario televisivo: el debate de TV Globo, previsto para este jueves, previo a los comicios.